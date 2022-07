Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der IT-Dienstleister Nagarro habe zum zweiten Mal im laufenden Jahr seine Jahresziele angehoben. Der Umsatz 2022 solle nun mit rund 800 Millionen Euro um etwa 30 Millionen höher ausfallen als bislang angekündigt. Analysten würden dennoch deutliches Kurspotenzial für das ehemalige Allgeier-Spin-off sehen. Die Aktie könne deutlich zulegen.Nagarro profitiere vom hohen Digitalisierungsbedarf in der Geschäftswelt. Die Gesellschaft sei spezialisiert auf selbst entwickelte digitale Produkte und IT-Dienstleistungen für Kunden, bei denen keine marktverfügbare Standardsoftware infrage komme. Von dem mittlerweile angestrebten Wachstum dürfte allerdings nicht ganz so viel hängen bleiben, wie bislang erhofft. Das Management rechne bei der Bruttomarge nun mit einem Prozentpunkt weniger, sodass am Ende des Jahres ein Wert von 27 Prozentangepeilt werde.Die operative Marge (EBITDA-Marge) dürfte auf Jahressicht weiter bei 14 Prozent bleiben. Dies habe Jefferies-Analyst Martin Comtesse als zu konservativ moniert. Er habe dabei auf den Mitte Mai verkündeten Margen-Anstieg im ersten Quartal auf 15,6 Prozent verwiesen. Seine Kaufempfehlung mit Ziel 182 Euro habe der Experte bestätigt.Die weiteren Zahlen für das zweite Quartal wolle Nagarro am 12. August vorlegen. Bis dahin erwarte Comtesse, dass der IT-Dienstleister seine Personaldecke aufstocke, um den geplanten Wachstumskurs zu unterstützen.Nagarro stehe seinen Kunden der bei Transformation, Anpassung an neue Gegebenheiten und dem Neuaufbau mit seinen digitalen Dienstleistungen zur Seite. Die angehobene Prognose zeige: Das Geschäft brumme. Seit Jahresbeginn hätten die Anleger dennoch einen Kursrückgang von über 44 Prozent verkraften müssen. Mit den aktuellen Zahlen im Rücken stehen die Chancen gut, dass sich die Erholung weiter fortsetzt, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Nagarro-Aktie. (Analyse vom 22.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)