Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. (21.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) unter die Lupe.Der IT-Dienstleister Nagarro habe zum zweiten Mal im laufenden Jahr seine Jahresziele angehoben. Das komme bei den Anlegern gut an: Nachdem der SDAX-Titel im durchwachsenen Marktumfeld bereits 1,5 Prozent höher aus dem Handel gegangen sei, klettere er im nachbörslichen Handel weiter nach oben.Wie das Unternehmen am Donnerstagabend überraschend mitgeteilt habe, solle der Umsatz 2022 nun mit rund 800 Millionen Euro um etwa 30 Millionen höher ausfallen als bislang angekündigt. Bei der Brutto-Marge werde der Vorstand hingegen vorsichtiger und rechne nun mit einem Prozentpunkt weniger, sodass am Ende des Jahres ein Wert von 27 Prozent angepeilt werde. Die operative Marge (EBITDA-Marge) dürfte auf Jahressicht weiter bei 14 Prozent bleiben.Nagarro habe die Umsatzprognose im April schon einmal angehoben - damals von 700 auf 770 Millionen Euro. Auf Grundlage der neusten Schätzung sollten die Erlöse also satte 100 Millionen Euro beziehungsweise rund 14 Prozent höher ausfallen als zu Jahresanfang erwartet.Die Nagarro-Aktie reagiere mit einem deutlichen Kursplus auf die Meldung und lege im nachbörslichen Handel bei Tradegate rund 4,4 Prozent zu. Damit stünden die Chancen gut, dass sich die Erholung vom in der Vorwoche markierten Jahrestief am Freitag fortsetze.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)Mit Material von dpa-AFX