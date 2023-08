Tradegate-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9), ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt rund 19.500 Mitarbeitende und ist in 35 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com. (31.08.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nagarro: Aktie stark angeschlagen - AktienanalyseBereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hat Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) die Prognose gesenkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wegen ungünstiger Währungsentwicklungen und Zurückhaltung in einigen Projekten sei 2023 nur noch mit einem Erlös in der Größenordnung von 915 Mio. Euro zu rechnen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Der IT-Dienstleister habe erst Mitte Mai seine 2023er Umsatzerwartung von über einer Mrd. auf 940 Mio. Euro gesenkt. Bei der Bruttomarge peile das Unternehmen nun nur noch 26 Prozent an. Zuvor habe Nagarro mit zwei Prozentpunkten mehr gerechnet. Die EBITDA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) solle statt 15 Prozent nun bei 13 Prozent liegen. Alle neuen Prognosen würden auf aktuellen Wechselkursen und berücksichtigen keine künftigen Übernahmen beruhen.Börsianer hätten die Nachricht mit Verkäufen quittiert. Die Nagarro-Aktie sei auf den tiefsten Stand seit Januar 2021 gefallen. Nicht nur die schleppende operative Entwicklung belaste. Wie ein Damoklesschwert würden die Vorwürfe der" Wirtschaftswoche" von Ende Februar über der Aktie schweben. "Die fast zwei Mrd. Euro schwere Softwareschmiede kommt ohne Hauptsitz, Firmenchef und Finanzvorstand aus. Und das scheinbar ganz gut: Umsatz und Gewinn steigen deutlich. Doch es gibt Fragen - zur Bilanz etwa und dazu, wie Kunden den TecDAX-Konzern telefonisch erreichen können", heiße es dort.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nagarro-Aktie: