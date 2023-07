In den USA hätten ebenfalls die Technologietitel vorne gelegen. Neben den tags zuvor publizierten Verbraucherpreisdaten, welche für den Monat Juni einen nachlassenden Inflationsdruck angezeigt hätten, hätten auch die gestern veröffentlichten Erzeugerpreise in diese Kerbe geschlagen, die im Juni weniger stark als erwartet angestiegen seien. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten weiterhin auf einen anhaltend robusten Arbeitsmarkt hingewiesen, was die Hoffnung auf eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft bestärkt habe. Für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei es um 0,1% aufwärts gegangen, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 0,9% zugelegt und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) rund 1,7%. Auch in den USA sei es in Erwartung des herannahenden Zinsgipfels mit den Anleiherenditen merklich abwärts gegangen. So habe sich die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen um rund zehn Basispunkte auf 3,76% verringert.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich mit leichten Aufschlägen präsentieren. Die vorbörslichen Indikationen für Europa würden auf einen marginal schwächeren Handelsstart hindeuten. In den USA starte heute die Berichtssaison mit den Quartalszahlen von JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC).



Unterstützt vom schwächeren US-Dollar hätten die Ölpreise gestern angezogen. Divergierende Annahmen zwischen OPEC und der Internationalen Energieagentur hinsichtlich des globalen Nachfragewachstums im kommenden Jahr hätten sich in ihrer Wirkung auf die Ölpreise aufgehoben. Während die OPEC mit einer weiterhin soliden Nachfrage im Jahr 2024 rechne, impliziere die Prognose der IEA eine Halbierung des Nachfragezuwachses. Gold habe sich nach dem kräftigen Plus am Mittwoch (+1,3%) gestern leicht fester gezeigt und notiere heute Morgen bei USD 1.960 je Feinunze. (14.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Befeuert von nachlassenden Zinsängsten ging es an den Börsen in Europa am gestrigen Donnerstag alles in allem freundlich zur Sache, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.An den Rentenmärkten hätten die Renditen erneut nachgegeben, der Euro habe gegenüber dem US-Dollar abermals zugelegt. Sektorenseitig hätten - bezogen auf den STOXX Europe 600 - die traditionell zinssensitiveren Technologietitel die Nase vorn gehabt, welche im Aggregat 1,3% hätten zulegen können. An zweiter Stelle sei mit ebenfalls soliden +1,2% der kapitalintensive Versorgersektor gestanden.