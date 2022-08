Glücklicherweise sei ein grünes Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Erstens sei der jüngste Anstieg der Energiepreise ein starker Anreiz, den Übergang zu erneuerbaren Energieträgern weiter zu beschleunigen. Dann würden auch der zunehmende Druck durch Regulierung und die Anforderungen an das Berichtswesen (d.h. "doppelte Wesentlichkeit") diese grüne Transformation weiter vorantreiben. Und da sich ein immer größerer Teil der Welt zu Netto-Null verpflichtet, werde der Sektor fossiler Brennstoffe schließlich auf lange Sicht seinen Nachhaltigkeitsansatz drastisch anpassen oder ganz den Platz räumen müssen.



Damit kommen wir zum nächsten Punkt: Wie können wir am besten unsere Abhängigkeit von CO2-intensiven Mitteln der Energieerzeugung verringern, so die Experten von DPAM. Viele seien dafür, Unternehmen im Bereich fossiler Brennstoffe durch Veräußerungen einfach die finanzielle Unterstützung zu entziehen, da sich die Angelegenheit damit von selbst erledige. Andere würden eine Methode des Engagements bevorzugen, um diese Energieanbieter zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung zu bewegen und die Gefahr von "Stranded Assets", also wertlos gewordenen Investitionen zu vermeiden. Wenngleich beide Seiten grundsätzlich gegensätzliche Ansichten zu vertreten scheinen, ist es gar nicht so schwer, einen Mittelweg zu finden, so die Experten von DPAM. Wenn man einen gelungenen Mittelweg zwischen den beiden finde und auf eine Kombination aus Veräußerungen und aktivem Engagement baue, erhalte man möglicherweise das Beste aus beiden Lagern.



Doch Unternehmen im Bereich fossile Brennstoffe seien nicht untätig und würden seit geraumer Zeit ihren eigenen Übergang vorbereiten. Hierzu falle einem das Beispiel von TotalEnergies (ISIN FR0000120271/ WKN 850727) ein. Das Unternehmen, das früher als ein multinationaler französischer Öl- und Gasriese bekannt gewesen sei, habe beschlossen, sein Geschäftsmodell grundlegend zu überarbeiten. Es habe seine Strategien, Projekte und künftigen Aktivitäten neu konzipiert, um sicherzustellen, dass nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt stehe. Diese Wende beruhe nicht einfach nur auf leeren Versprechen, denn TotalEnergies sei bereits zu einem der weltweit größten Akteure bei Solarenergie geworden.



Doch wir sind definitiv noch lange nicht aus dem Schneider, so die Experten von DPAM. Laut der internationalen Organisation "Transition Path Initiative" würden zurzeit nur drei große Energieanbieter (nämlich TotalEnergies, ENI (ISIN IT0003132476/ WKN 897791) und Occidental (ISIN US6745991058/ WKN 851921)) dem im Pariser Abkommen dargelegten 1,5°C-Szenario gerecht. Obwohl TotalEnergies auf dem richtigen Weg zu sein scheine, berücksichtige seine aktuelle Strategie keine "Scope-3"-Emissionen (d.h. die Konsequenzen der Aktivitäten eines Unternehmens aus Quellen, die es nicht selbst besitze oder kontrolliere). Dieses Defizit sei auf der jüngsten Hauptversammlung auf massive Ablehnung seitens institutioneller Anleger gestoßen. Wir müssen ganz klar selektiv und kritisch bleiben, wenn es um die großen Versprechen der großen Ölunternehmen geht, so die Experten von DPAM.



Die sogenannte "grüne Prämie" beziehe sich auf die zusätzlichen Kosten, die man letztendlich für saubere Technologie im Vergleich zu einer, die mehr Treibhaugase emittiere, bezahle. Sie könne auch das Ergebnis einer Regulierung sein, die anfänglich Investitionen in offensichtlich grüne Unternehmen lenke ("die üblichen Verdächtigen"). Doch da die EU-Taxonomie ihren Geltungsbereich ausweite und andere Ziele mit einbeziehe, vergrößere sich auch das entsprechende Anlageuniversum, die Voreingenommenheit gegenüber Sektoren werde nachlassen und die grüne Prämie werde schrumpfen.



Um die Auswirkung der grünen Prämie zu begrenzen und nicht nur die üblichen Verdächtigen zu identifizieren, müsse man "über die heutigen Daten hinaus" auf die zukünftige Entwicklung blicken. Insbesondere ESG-Daten würden dazu neigen, sich auf Entwicklungen in der Vergangenheit zu konzentrieren, ohne künftiges Potenzial und Momentum ausreichend zu berücksichtigen. Dies lasse sich zum Teil ausgleichen, indem man sich auf Maßnahmen wie etwa die Investitionsausgaben eines Unternehmens fokussiere, die stärker zukunftsorientiert seien.



Abschließend sei gesagt, dass wir ganz klare Überzeugungen haben: Eine aktive Auseinandersetzung mit Unternehmen oder Regierungen und ein starkes qualitatives und fundamentales Research sind von entscheidender Bedeutung für einen Anleger, der über "die üblichen Verdächtigen" hinausgehen möchte, so die Experten von DPAM. (08.08.2022/ac/a/m)







