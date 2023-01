CHINA UND DER GLOBALE ÜBERGANG ZUR NACHHALTIGKEIT



Von Engpässen bei wichtigen Rohstoffen über geopolitische Spannungen bis hin zu fragmentierten Lieferketten - der Weg zu sauberer Energie sei voller Hindernisse.



Auf diesem Weg scheine China unumgänglich zu sein. In der Tat dominiere China derzeit den Übergang zu sauberer Energie, insbesondere im Bereich der Solarpanel-Technologie. Diese Führungsrolle bringe jedoch auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich, darunter auch fragwürdige Menschenrechtsprobleme.



Der Übergang sollte nicht einfach ein Kompromiss sein, bei dem wir uns, zum Nachteil der "S"- (sozial) und "G"- (Unternehmensführung)Faktoren, vorübergehend auf das "E" (ökologisch) von ESG konzentrieren, so Mortier. Eine nachhaltige Transformation mit Fokus auf ESG sollte sicherstellen, dass alle drei Elemente gleichermaßen berücksichtigt würden. Durch aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen und Staaten und durch die Nutzung ihres Fachwissens könnten Finanzunternehmen eine wichtige Rolle dabei spielen, wichtige Unternehmen auf ihrem ESG-Weg zu begleiten.



SOZIALE VERANTWORTUNG: DAS HÄSSLICHE ENTLEIN



Das "S" in ESG - d.h. das Prinzip der sozialen Konzession - werde oft als das hässliche Entlein der Gruppe betrachtet. Aber täuschen Sie sich nicht, es ist genauso wichtig wie seine Pendants aus den Bereichen Umwelt und Unternehmensführung, so Mortier. Es stehe sogar in direktem Zusammenhang mit Umweltfragen, denn die Luftverschmutzung sei weltweit die Todesursache Nummer eins. Außerdem habe der Klimawandel tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und führe zu steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen. Letztere würden Druck auf die Arbeitsbedingungen und Löhne ausüben. Dies wiederum erhöhe das Risiko einer Rezession und könnte schwerwiegende Folgen für den Arbeitsmarkt haben.



Dieses komplexe Phänomen müsse auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gesehen werden. Die Babyboomer (ein Drittel der weltweiten Erwerbsbevölkerung) würden in den Ruhestand gehen. Sie würden den Arbeitsmarkt schneller verlassen, als sie durch jüngere Generationen ersetzt würden. Dieses Problem erfordert eine umfassende Lösung für den Mangel an Fachwissen und Erfahrung, und wir könnten gut daran tun, uns vom skandinavischen Modell inspirieren zu lassen, das eher generationenübergreifend ausgerichtet ist, so Mortier.



KAPITALALLOKATION UND DIE KOSTEN VON NETTO NULL



Es sei ganz klar, ein Übergang zu Netto-Null-Emissionen sei für bestimmte Sektoren und Aktivitäten mit Kosten verbunden. Als Folge der Klimaschutzmaßnahmen stelle Mortier eine Verschiebung der Kapitalallokation fest.



Nichtsdestotrotz würden Investitionen in Umweltthemen, aber auch im weiteren Sinne in ESG-Produkte, weiterhin den Trend zur Nachhaltigkeit unterstützen.



Ebenfalls ein aktuelles Thema sei die vermeintliche Underperformance von ESG-Aktien im laufenden Jahr. Dies spiegele nicht unbedingt die Lebensfähigkeit des ESG-Marktes wider, sondern sei eher eine Frage der Sektorallokation in Kombination mit ESG-Prämien und dem realen Renditeanstieg.



Es sei klar, dass "grüne/nachhaltige" Emittenten mit einem Aufschlag gehandelt würden, wobei einige einen Preisanstieg von 40% verzeichnen würden. Auch der Einsatz von Anleihen mit Gütesiegeln nehme zu, obwohl dies mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden sei, darunter die Notwendigkeit, Greenwashing zu vermeiden. Wir sind dennoch überzeugt, dass es für diejenigen, die bereit sind zu suchen, noch viele Möglichkeiten gibt, so Mortier. (Ausgabe Dezember 2022) (03.01.2023/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf das Jahr 2023 und darüber hinaus genießt das Thema Nachhaltigkeit weiterhin höchste Priorität für Regierungen, Unternehmen und Investoren gleichermaßen, so Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Der vor uns liegende Weg sei voller Hindernisse, angefangen bei den Herausforderungen der Regulierung des Marktes für nachhaltige Investitionen bis hin zur dringenden Notwendigkeit einer größeren Energiesicherheit und der Finanzierung des Übergangs zu einer Netto-Null-Welt. Gleichzeitig seien die Chancen für eine nachhaltige Transformation enorm, mit dem Potenzial für neue Technologien, Handelspartner und Investitionsmöglichkeiten, die einen positiven Wandel vorantreiben würden.Im Folgenden finden Leser fünf Schlüsselthemen, die nach Meinung von Mortier den nachhaltigen Wandel in den kommenden Jahren prägen würden.EIN HERAUSFORDERNDES REGULATORISCHES UMFELDDas Thema Regulierung stelle für die Marktteilnehmer eine der größten Herausforderungen dar. Das Aufkommen von ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) habe zu einer verstärkten Kontrolle und der Notwendigkeit größerer Transparenz geführt, um Missbrauch wie "Greenwashing" (d.h. die Praxis, falsche oder irreführende Behauptungen über die Umweltvorteile eines Produkts oder einer Dienstleistung aufzustellen) zu vermeiden. In jüngster Zeit habe man auch mehrere Fälle von so genanntem "Green Bleaching" beobachtet (d.h. die Praxis, die Umweltvorteile eines Produkts oder einer Dienstleistung absichtlich nicht anzugeben, um die mit solchen Angaben verbundenen Berichtspflichten zu umgehen). Mehrere Finanzunternehmen hätten frühere Art. 9 Produkte in Art. 8 Fonds umklassifiziert, um alle notwendigen Berichts- und Offenlegungspflichten zu umgehen.Da nachhaltiges Investieren weiter zunehme, sei mit einer stärkeren Regulierung in diesem Bereich zu rechnen, die sich weiterhin darauf auswirken könne, wie Unternehmen ESG-Investitionen angehen würden und welche Aussagen sie zu ihren nachhaltigen Aktivitäten machen würden.Während die Welt an der Energiewende arbeite, sei die Sicherheit der Energieversorgung in den Vordergrund gerückt. Und nicht nur der Klimawandel habe diese Umstellung vorangetrieben. Der sich in die Länge ziehende Krieg in der Ukraine habe den Ländern zusätzliche Anreize geboten, ihre eigene Energiewende zu beschleunigen, um die Versorgung ihres nationalen Energiebedarfs zu gewährleisten. Große Länder wie die USA, die EU, Japan, Südkorea, Indien und China hätten sich in beispielloser Weise verpflichtet, auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Viele hätten ihre Unterstützung für die Net-Zero-Bemühungen zugesichert. Bis heute seien von diesen Verpflichtungen 80% der Weltbevölkerung und 91% des globalen BIP betroffen. Aber es seien nicht nur die Netto-Null-Verpflichtungen, die die Zukunft der Nachhaltigkeit prägen würden.Allein in den Vereinigten Staaten würden 370 Milliarden USD für energie- und klimabezogene Initiativen ausgegeben. Auch das Fit for 55-Programm und Repower EU würden darauf abzielen, die Menge der in der EU genutzten erneuerbaren Energien bis 2030 durch verstärkte Projekte und Energieeffizienzmaßnahmen zu verdoppeln. Damit eröffne sich eine große Anzahl von Anlagemöglichkeiten.Doch selbst beim ehrgeizigsten Szenario, dem Erreichen von Netto-Null-Emissionen, sei das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf unter 2°C zu begrenzen, nicht garantiert. Damit dieses ambitionierte Szenario Wirklichkeit werden könne, seien erhebliche Finanzmittel notwendig. Schätzungen würden von bis zu 4 Billionen USD bis 2030 ausgehen.Es sei unbestritten, dass die Prioritäten in den Bereichen Wirtschaft, Klima und Sicherheit dringend aufeinander abgestimmt werden müssten. Eine hervorragende Gelegenheit für Fortschritte in diesem Bereich sei der jüngste COP27-Gipfel gewesen. Leider sei das Ergebnis aber enttäuschend ausgefallen.