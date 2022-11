Aus Gründen der Markteffizienz rate er Investoren trotz der Bedeutung des Thema Nachhaltigkeit dazu, andere Faktoren derzeit nicht außer Acht zu lassen. "Märkte reagieren sehr sensitiv, wenn es um die Veränderungen der Erwartungen der Anleger im Hinblick auf neue Informationen geht. Das gilt für Klimarisiken genauso wie für andere existentielle Risiken wie zum Beispiel den Krieg, die Pandemie oder eine Rezession. Nicht der Grund ist wichtig, sondern dessen Auswirkungen auf den Cash-Flow und den Diskont-Faktor. Investoren, die das Thema Nachhaltigkeit als ein alleinstehendes Thema sehen, werden gerade eines Besseren belehrt", berichte Bailer. Die LBBW Asset Management sehe deshalb bei der Treuhänderschaft der Anlageentscheidungen immer den Kunden im Mittelpunkt und nicht die Politik.



LBBW AM setze auf regulatorisches Rahmenwerk und Markteffizienz



An die Politik selbst richte Bailer allerdings im Zusammenhang mit der COP27 einen Wunsch. "Leider sind wir noch weit entfernt von einer grünen Ordnungspolitik, bei der Investoren ihren Gewinn und gleichzeitig auch ihren Einsatz für Nachhaltigkeit maximieren können. Vor diesem Hintergrund wäre meine Erwartung, zumindest die politischen Rahmenbedingungen zu verbessern und damit das Risiko von Investitionen in den globalen Süden zu verringern", sage Bailer.



Zum Hintergrund: Seit dem Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro finde die COP (Conference of the Parties), die Klimakonferenz der Vereinten Nationen (UN), jährlich statt. Sie solleeffektiven Klimaschutz durch eine Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft gewährleisten. Daher kämen auf der UN-Klimakonferenz Regierungen und Unternehmen zusammen, um die globalen Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise zu beschleunigen. Vom 6. bis zum 18. November würden sich die COP-Teilnehmer zum 27. Mal, in diesem Jahr in der ägyptischen Küstenstadt Sharm El-Sheikh treffen.



Grüne Ordnungspolitik versus ESG



Aus ökonomischer und ökologischer Sicht wäre grüne Ordnungspolitik der beste Weg, um das angestrebte 2-Grad-Ziel, also die Eindämmung der Erderwärmung auf maximal zwei Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, zu erreichen. Davon sei Dr. Bernd Scherer, Chief Investment Officer der LBBW Asset Management, überzeugt. Bis eine grüne Ordnungspolitik erreicht sei, beginne Nachhaltigkeit allerdings erst dort, wo rationales Investieren aufhöre. (02.11.2022/ac/a/m)







