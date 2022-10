Die Wahrscheinlichkeit des Risikoszenarios beziffere Helaba mit 30%. In diesem Fall würden die Gasspeicher nicht ausreichen. Auch verzögere sich die Inbetriebnahme der Flüssiggasterminals. Letztlich bestehe ein Wetterrisiko. Denn bei einem harten Winter steige der Gasverbrauch, so dass Gaslieferungen an industrielle Abnehmer rationiert werden müssten. Dadurch komme es zu umfangreichen Produktionsunterbrechungen, die zudem die Lieferkettenproblematik verschärfen würden. Dies würde zu erheblichen Wachstumseinbußen führen. Sollten die Unterstützungspakete für die Unternehmen zu spät und nicht ausreichend kommen, wäre eine Insolvenzwelle wahrscheinlich.



Wie sehe es in diesem Umfeld mit Nachhaltigkeitsaspekten aus?



Kurzfristig sei der Effekt des Ukraine-Krieges auf die Nachhaltigkeit negativ, da die geringere Gasverfügbarkeit zu einem stärkeren Einsatz von Kohle bei der Stromerzeugung führe. Mittelfristig könnten hieraus allerdings durchaus positive Effekte werden: Hohe Preise für fossile Brennstoffe würden grüne Energien relativ günstiger werden lassen. Der Ausbau von Wind und Solar dürfte Fahrt aufnehmen - wenn er nicht durch die Abschöpfung von sogenannten Sonder- oder Übergewinnen unattraktiv gemacht werde. Während Deutschland sich noch ziere, die kohlenstoffarme Nukleartechnik zu verlängern, seien unsere europäischen Nachbarn sogar dabei, diese zu forcieren. Mangelnde bzw. teure Energie sei für unser Land ein Risikofaktor. Schon allein aus Diversifikationsgründen sollten alle Optionen zur Lösung der Energieprobleme in Betracht gezogen werden. Deutschland verfüge über erhebliche Schiefergasvorräte. Sowohl aus ökonomischen als auch aus ökologischen Überlegungen sollte das Fracking hierzulande mit ins Kalkül genommen werden. Deutschland könnte dabei hohe Umweltstandards setzen, die häufig in anderen Ländern nicht gesichert seien. Dann müsste kein Fracking-Gas verflüssigt werden, um über LNG-Terminals zu uns zu gelangen. Hohe Transport- und Umwandlungskosten seien sowohl ökologisch als auch ökonomisch dauerhaft nicht zielführend.



Eine stabile und breit aufgestellte Energieversorgung sei nicht nur für die privaten Haushalte, sondern auch für die Unternehmen wichtig. Erschwingliche Energie sei insbesondere ein wichtiger Standortfaktor für energieintensive Branchen. Sollte dies nicht mehr gesichert sein, bestehe die Gefahr, dass Investitionsentscheidungen zu Lasten Deutschlands getroffen würden, während Länder mit günstigerer eigener Energie wie die USA hiervon profitieren würden. (05.10.2022/ac/a/m)







Nach zwei Jahren Pandemie waren die Hoffnungen zum Jahresanfang groß, dass 2022 ein Jahr des Aufschwungs werden könnte, so die Analysten der Helaba.Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hätten sich diese jedoch schnell verflüchtigt. Zwar würden die Sanktionen gegenüber Russland nicht unmittelbar rezessiv wirken, allerdings würden russische Gegenmaßnahmen zu erheblichen Energiepreissteigerungen führen, die die Kaufkraft der Haushalte massiv reduzieren und die Kosten für die Unternehmen in die Höhe treiben würden.Im ersten Halbjahr 2022 habe die deutsche Wirtschaft noch Wachstum verzeichnen können. Für die zweite Jahreshälfte erwarte Helaba jedoch einen Vorzeichenwechsel. Die Frage sei derzeit nicht mehr, ob eine Rezession bevorstehe, sondern nur noch wie tief und wie lange. Das Basisszenario der Helaba habe immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 60%. Dabei unterstelle man, dass trotz starker Belastungen durch den Ukraine-Krieg eine Gas-Mangellage und die Ausrufung der dritten Stufe des Notfallplans Gas vermieden werden könnten. In diesem Fall würden die Gasspeicher in Deutschland ausreichen. Der Verbrauch werde durch erhebliche Einsparungen bei den industriellen Abnehmern, was derzeit schon zu beobachten sei, sowie mit Beginn der Heizperiode auch bei den privaten Haushalten reduziert. Wegen Produktionsstilllegungen in der deutschen Industrie werde weniger Gas verbraucht. Das Ausmaß und die Dauer würden aber begrenzt bleiben. Die Unternehmen würden durch einen effizienteren Energieeinsatz sowie innovative Substitutionsprozesse zur Gasreduktion beitragen. In den ersten drei Unterstützungspaketen der Bundesregierung seien die Unternehmen wenig berücksichtigt worden. Nun sei zu erwarten, dass weitere staatliche Maßnahmen hier ansetzen würden. Helaba gehe davon aus, dass zudem bis zur Jahreswende erste Flüssiggasterminals betriebsbereit seien und zusätzliche Gasimporte ermöglichen würden.