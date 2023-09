Konkrete Anwendungsbeispiele seien:



• Stromnachfrage flexibilisieren: Konkret heiße das, die Stromnachfrage in Abhängigkeit vom Stromangebot zu steuern. So könne etwa das Laden von Autobatterien in vielen Fällen auf das Stromangebot abgestimmt werden. Dasselbe treffe beispielsweise auch auf die Temperaturregelung von Kühlhäusern innerhalb einer Bandbreite oder den Betrieb von Wärmepumpen zu.



• Nachfrage und Angebot prognostizieren: Erzeuger von Strom aus regenerativen Quellen möchten wissen: Wann wehe der Wind oder wann scheine die Sonne? Intelligente Stromnetze würden Wetterprognosen nutzen, um den Strombedarf und das Stromanagebot aus erneuerbaren Energien vorherzusagen. So könne Strom bei einem Überangebot gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen werden. Wetterdaten in Kombination mit durchschnittlichen Stromverbrauchsdaten würden auch Indikationen zur Regelung der Produktionskapazität beispielsweise von Gaskraftwerken liefern.



• Ausfälle reduzieren: Ältere und überirdisch erstellte Stromnetzte seien wartungsintensiv und störungsanfällig. Auch die Häufung extremer Wetterereignisse könne Stromausfälle verursachen. Das führe insbesondere in den Schwellenländern zu temporären Beeinträchtigungen etwa im öffentlichen Verkehr oder im Betrieb kritischer Infrastruktur wie Krankenhäuser. In der Folge müssten etwa CO2-intensive Dieselgeneratoren den Strom produzieren. Laut Prognosen der IEA würden diese Überbrückungslösungen rund 2,7 Prozent der globalen energiebedingten Emissionen verursachen. Das entspreche etwa der Größenordnung der gesamten CO2-Emissionen Deutschlands in einem Jahr. Internetfähige Sensoren (IoT) an der Strom-Infrastruktur, die Daten in Echtzeit aufzeichnen würden, würden helfen, einen bestehenden oder drohenden Ausfall rasch zu lokalisieren und zu beheben.



Ein weiteres Problem liege in der unzureichenden Koordinierung zwischen dem Bau nachhaltiger Stromproduktionsanlagen und der Erstellung von Stromnetzen. Windparks oder Solaranlagen seien rascher realisiert als Hochspannungsnetze, deren Errichtung je nach Land oft ein Jahrzehnt oder länger dauere. Eine unkoordinierte Vorausplanung führe zu Engpässen bei der Übertragung. Fakt sei: Der Strom von Windparks könne teilweise nicht ins Netz eingespeist werden, da die Stromnetze ungenügend ausgebaut worden seien, folglich stünden Windparks still.



"Insgesamt sind intelligente Stromnetze das Rückgrat sauberer Energiesysteme. Ihre Entwicklung erfordert einen politischen Rahmen, wirksame Regulierung, höhere Investitionen und eine strategische Planung. Wir beobachten und analysieren diese Entwicklungen laufend, um frühzeitig attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Von Interesse sind für uns einerseits Unternehmen, die Stromnetze betreiben und diese in Zukunft ausbauen - zum Beispiel Terna, Red Electrica und E.ON. Andererseits auch Unternehmen, die Stromnetzkomponenten produzieren - beispielsweise Prysmian, Siemens, Eaton", so Wagner abschließend. (21.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Eine termingerechte Dekarbonisierung der Weltwirtschaft erfordert zum einen Strom aus erneuerbaren Quellen, zum anderen muss die Energie zielgenau, zuverlässig und effizient transportiert werden, so die Experten von Swisscanto.Smart Grids seien dazu in der Lage - entsprechend sei es ein Anlagebereich mit Potenzial.Die Weltwirtschaft solle bis 2050 klimaneutral sein. Das sei das ambitionierte Ziel des Pariser Klimaabkommens. Dieses sei nur über eine rasche Elektrifizierung der globalen Wirtschaft mit entsprechendem Ausbau des Stromangebots zu erreichen. Laut Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) klettere der weltweite Stromkonsum bis 2030 um 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Primäre Treiber seien das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum namentlich in Schwellenländern, die Zunahme der Elektromobilität oder der Ersatz fossiler Heizungen durch effiziente Stromheizungen wie Wärmepumpen.Weiter meine Wagner: "Der Ausbau erfordert vor allem Netze mit "Grips" und Widerstandskraft - so genannte Smart Grids. Sie erhöhen die Energiesicherheit, reduzieren den CO2-Ausstoß und wirtschaftliche Verluste. Smart Grids sind soft- und hardwaregestützte Stromnetze, die in der Lage sind, den Stromtransport aus verschiedenen Quellen effizient zu steuern, den wechselnden Bedarf optimal zu decken und Netze so zuverlässiger zu machen."