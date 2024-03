ASML (ISIN NL0010273215 / WKN A1J4U4) sei ein weltweiter Halbleiterhersteller. Seine Produkte würden den Fortschritt des Mooreschen Gesetzes hin zu immer kleineren, billigeren, leistungsfähigeren und energieeffizienteren Halbleitern ermöglichen, was wiederum zu immer leistungsfähigerer und effizienterer Elektronik führe. ASML spiele auch eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung der energieintensiven Halbleiterindustrie. Das Unternehmen habe den Energieverbrauch pro belichtetem Waferdurchlauf um 37% gesenkt und wolle diesen Wert bis 2025 um 60% reduzieren.



ASML habe verschiedene Wettbewerbsvorteile entwickelt, die nach Meinung der Experten nur schwer aufzuholen seien. Der bedeutendste Wettbewerbsvorteil sei seine Technologieführerschaft. Das Unternehmen investiere massiv in Forschung und Entwicklung und überschreite ständig die Grenzen des Möglichen im Lithographiebereich. So sei beispielsweise die patentgeschützte EUV-Lithografie (Extreme Ultraviolet Lithography) für die Herstellung hochentwickelter Mikrochips unerlässlich. Derzeit seien die Maschinen von ASML die einzigen, die diese hochentwickelten Chips herstellen könnten, was dem Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffe. Manche würden ASML daher auch als "das einzige Pferd im Rennen" im Bereich der Lithographie bezeichnen.



Starke Kundenbeziehungen seien ein weiterer Schlüsselfaktor für den Erfolg von ASML. Langjährige Partnerschaften mit einigen der größten Halbleiterhersteller weltweit - darunter Intel (ISIN US4581401001 / WKN 855681), Samsung (ISIN US7960542030 / WKN 923086) und TSMC - würden es dem Unternehmen ermöglichen, seine Produkte an die Kundenanforderungen anzupassen. Einige Kunden hätten ihre Produktionsanlagen sogar so umgestaltet, dass sie für die EUV-Technologie von ASML geeignet seien - eine kostspielige Angelegenheit.



Aufgrund seiner Marktmacht habe ASML Größenvorteile erzielt, die seine Wettbewerber nicht erreichen könnten. Dadurch könne das Unternehmen seine Lithografie-Maschinen zu niedrigeren Kosten als seine Konkurrenten herstellen, was wiederum eine wettbewerbsfähigere Preisgestaltung ermögliche. Die Experten würden daher glauben, dass ASML über schwer zu reproduzierende Wettbewerbsvorteile verfüge, die eine Verdrängung von seiner Spitzenposition in der Foundry-Branche unwahrscheinlich machen würden.



Laut einer von der Krannert School of Management der Purdue University durchgeführten Studie seien gründergeführte Unternehmen im S&P 500 tendenziell innovativer. Solche Unternehmen würden im Durchschnitt 31% mehr Patente generieren, die außerdem meist auch noch wertvoller seien. Weitere Studien würden zeigen, dass gründergeführte Unternehmen bei wichtigen Risiko- und Ertragskennzahlen besser abschneiden würden. Dies liege daran, dass Gründer ihre Unternehmen oft als lebenslange Projekte sehen würden und motivierter seien, sich durch alle Hindernisse zu kämpfen. Sie seien mit Leib und Seele dabei.



CGI sei der fünftgrößte unabhängige IT-Dienstleister und Outsourcing-Anbieter der Welt. Das Unternehmen biete End-to-End-Dienstleistungen und -Lösungen für die digitale Transformation an. Es unterstütze seine Kunden bei der Entwicklung, der Implementierung, dem Betrieb und der Wartung von Technologien, die für einen effizienten Geschäftsbetrieb erforderlich seien. Dies führe letztendlich zu effizienteren Kundenergebnissen. Das Unternehmen habe bisher viel Shareholder-Value geschaffen, was nach Meinung der Experten auf das Engagement des Vorstandsvorsitzenden und Gründers des Unternehmens zurückzuführen sei, der rund 11% der ausgegebenen Aktien besitze.



CGI scheine von seiner Gründermentalität zu profitieren. Das Unternehmen sei stets auf die neuesten technologischen Entwicklungen sowie die Entwicklung und den Ausbau seiner Plattform für geistiges Eigentum ausgerichtet und hebe sich dadurch als Anbieter für die digitale Transformation ab. Die Experten würden den Ansatz von CGI schätzen, seine Mitarbeiter als "Teilhaber" anzusprechen, was bei den Beschäftigten ein Gefühl von Verantwortung und Eigentümerschaft hervorrufe und die Leistung mit Stolz erfülle.



Insgesamt würden die Experten glauben, dass ein eigentümergeführtes Geschäftsmodell zu einer stabileren Governance-Struktur mit echter Ausrichtung auf die Anteilseigner führen könne - ein Element, das für die Nachhaltigkeit und das ESG-Profil eines Unternehmens unerlässlich sei, da es die Anreize für eine langfristige Perspektive schaffe.



Die Experten seien nach wie vor der Meinung, dass attraktive Ergebnisse nur durch unkonventionelles Denken erzielt werden könnten. Albert Einstein, ein Musterbeispiel des "unkonventionellen" Denkens, habe einmal gesagt: "Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten."



Mit ihrem multidisziplinären Ansatz, der sich auf verschiedene Fachbereiche stütze, könnten die Experten ein investierbares Universum von Unternehmen zusammenstellen, das sich von anderen unterscheide. Die Experten würden diesen Ansatz befürworten, da er die Erkenntnisse einer gründlichen Nachhaltigkeits- mit der Sorgfalt einer konventionellen Finanzanalyse verbinde. (18.03.2024/ac/a/m)





- Mache das Unternehmen die Welt zu einem besseren Ort?- Könne das Unternehmen im Laufe der Zeit für mehr Wohlstand sorgen?Anschließend würden die Experten mithilfe ihres multidisziplinären Ansatzes - einer Kombination aus strenger Nachhaltigkeits- und traditioneller Finanzanalyse - die Auswirkungen eines Unternehmens auf die Triple-Bottom-Line: Planet, Mensch und Gewinne bewerten.Dieser Ansatz orientiere sich an der Denkweise des verstorbenen Charlie Munger, dem ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden von Berkshire Hathaway. Mungers Philosophie basiere auf der Idee einer multidisziplinären Lebenseinstellung, der er einen Großteil seines Erfolgs zuschreibe. So habe er insbesondere betont, wie wichtig es sei, über den Tellerrand hinaus zu blicken, Wissen und Weisheit aus einer Vielzahl von Bereichen zu schöpfen oder "große Ideen" aus allen verschiedenen Disziplinen zu entwickeln. In dem Sinne würden sich die Experten mit ihrem Denken in einem weit gefassten Rahmen zu bewegen anstatt in Schubladendenken zu verfallen versuchen. Dies würde nach Erachten der Experten den Anlageerfolg einschränken.Der Fahrdienstvermittler Uber ( ISIN US90353T1007 WKN A2PHHG ) sei ein gutes Beispiel für nachhaltigen Verkehr. Die Plattform des Unternehmens fördere eine höhere Fahrzeugauslastung und damit die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig könnten die Fahrgäste durch Mitfahrgelegenheiten ihre Reisekosten senken. Unabhängige Untersuchungen würden darauf hindeuten, dass Uber auch zur Verbesserung der Fahrgastsicherheit beitrage, indem es die Zahl der Alkoholfahrten und der alkoholbedingten Verkehrstoten in den USA reduziere.Das Unternehmen verfolge ein traditionelles Netzwerkeffekt- bzw. "Winner-takes-most"-Geschäftsmodell, bei dem das Ertragsprofil als konvex angesehen werden könne. Wenn also ein bestimmter "Tipping Point" in Bezug auf Größe/Marktanteil überschritten werde, ermögliche die daraus resultierende Vormachtstellung der Plattform eine beschleunigte Cash-Generierung. Skalierung erzeuge Skalierung: Der Schwungradeffekt setze ein, wenn mehr Fahrgäste auf der Plattform seien, weil die Abholzeiten kürzer seien, was darauf zurückzuführen sei, dass mehr Fahrer auf der Plattform seien, weil es mehr potenzielle Kunden gebe, und so setze sich die Rückkopplungsschleife fort.Die Fixkosten von Uber, die größtenteils aus zentralen Kosten bestünden, würden in der Regel nicht proportional zum Umsatzwachstum steigen. Infolgedessen verfüge das Unternehmen über ein hockeyschlägerartiges Cash-Generierungsprofil, d. h. es müssten nur sehr wenige zusätzliche Kosten aufgewendet werden, um das Schwungrad anzukurbeln. Das Unternehmen trete jetzt in eine neue Wachstumsphase ein, da es bereits eine gewisse Größe in seinen Schlüsselmärkten erreicht habe, was nach Erachten der Experten dazu führe, dass Uber als Sieger hervorgehe.