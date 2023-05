Andrea Greisel vom Asset Management der Fürst Fugger Privatbank: "Der Trend zur Umschichtung in nachhaltige Anlagen ist weiter intakt und wird sich fortsetzen." Von der Politik bestärkt, verfolgten immer mehr institutionelle Investoren neben traditionellen Rendite-Risiko-Zielen auch nachhaltige Portfolioziele. Nicht allein aus ethischen Beweggründen. Der Klimawandel, begrenzte Ressourcen, Probleme mit Lieferketten oder der demographische Wandel seien klassische Treiber für einen Strukturwandel in der Wirtschaft. Nachhaltige Unternehmen investierten in den Fortschritt, erläutere Greisel: "Unternehmen, die an den größten Herausforderungen der Welt arbeiten, sind tendenziell besser positioniert für weiteres Wachstum." Ebenso hätten sie oft eine solide Governance-Struktur, eine starke Unternehmenskultur und seien widerstandsfähiger gegenüber Risiken.



Andrea Greisel erkläre, sie sei daher überzeugt, dass Anlagen, die nachhaltige Kennzahlen mit einbezögen, helfen könnten, langfristig erfolgreich anzulegen. Zu beachten sei jedoch, dass die Wertentwicklung nachhaltiger Aktien auch von individuellen Faktoren abhinge, wie z.B. der finanziellen Stabilität des Unternehmens, spezifischen Geschäftsstrategien etc. Und sie ergänze einen weiteren Punkt: "Auch nachhaltige Anlagen können sich nicht dem allgemeinen Markttrend entziehen. Die aktuellen Konjunkturrisiken und Rezessionsgefahren betreffen sie daher ebenfalls."



Die Fürst Fugger Privatbank setze daher in ihrer nachhaltigen Vermögensverwaltung auf ein ausreichend diversifiziertes Portfolio mit einem Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen, welche auch in fundamental schwierigen Zeiten stabilisierend wirkten. Dem würden disruptive Themenwerte beigemischt, um Klima- und Umweltthemen verstärkt zu berücksichtigen. Bei festverzinslichen Wertpapieren liege der Schwerpunkt auf Green Bonds, Emissionen mit mittleren Laufzeiten, die ausschließlich der Finanzierung nachhaltiger Investitionen dienten.



Andrea Greisel erwarte einen volatilen Sommer, von markanten Aktieneinbrüchen sei aber derzeit nicht auszugehen, stattdessen sei ihr Blick in die Zukunft vorsichtig optimistisch. Sie rate: "Etwaige Kursrücksetzer lassen sich für den Einstieg nutzen. Dafür sollte man genug Liquidität vorhalten." (24.05.2023/ac/a/m)







