2. Mit erneuerbaren Energien die Energiekrise bewältigen



Die Energiekrise werde auch 2023 ein zentrales Thema sein. Chamberlayne gehe jedoch davon aus, dass Technologie eine wichtige Rolle bei der Abmilderung der Energieinflation spielen werde, da sie preiswertere Alternativen biete und die Abhängigkeit von der Realwirtschaft verringere. Die Politik habe klargestellt, dass saubere Energie der Schlüssel zur Sicherung der Energieversorgung sei. Der Plan "Fit for 55" der Europäischen Union und der "Inflation Reduction Act" der USA sähen Investitionen in Höhe von 800 Mrd. Euro bzw. 370 Mrd. US-Dollar in den grünen Wandel vor. Allein 2022 seien die Investitionen in erneuerbare Energien trotz Lieferkettenengpässen deutlich angestiegen: Solarprojekte seien um 33% gestiegen und hätten ein Rekordvolumen von 120 Mrd. US-Dollar erreicht, die Finanzierung von Windkraftprojekten sei um 16% auf 84 Mrd. US-Dollar gestiegen.



Erneuerbare Energien seien nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der Energiesicherheit, sondern auch viel günstiger als viele andere Stromerzeugungstechnologien. Tatsächlich seien sie heute die billigste Energiequelle für zwei Drittel der Weltbevölkerung und würden 75% des globalen BIP ausmachen. Angesichts der steigenden Energiepreise seien die wirtschaftlichen Vorteile sauberer Technologien überzeugend. Chamberlayne erwarte daher, dass die Branchen rund um die saubere Energie 2023 im Mittelpunkt stehen würden.



3. Elektrifizierung des Verkehrs



In den letzten Jahren seien immer mehr Elektrofahrzeuge zugelassen worden, da ihre Wirtschaftlichkeit attraktiver und ihre Fähigkeit, die Wirtschaft zu dekarbonisieren, für das Erreichen der globalen Netto-Null-Ziele immer relevanter werde. Allein in Europa seien 2021 mehr als 16,5 Millionen Elektroautos auf die Straße gebracht worden, was einer Verdreifachung in nur drei Jahren entspreche. Dies spiegele sich auch in den weltweiten Investitionen in Elektrofahrzeuge wider, die bis 2021 um 77% auf 273 Mrd. US-Dollar angestiegen seien. Im Gegensatz dazu habe die weltweite Produktion von Verbrennungsmotoren 2017 ihren Höhepunkt erreicht. Chamberlayne erwarte daher, dass die Nachfrage nach Verkehrskraftstoffen, die etwa 60% der Ölnachfrage ausmachen würden, in der zweiten Hälfte des kommenden Jahrzehnts zurückgehen werde.



Diese Veränderungen würden nach Meinung des Experten auf einen Wendepunkt in der S-Kurve der Elektrifizierung hindeuten. Er glaube, dass sich die Elektrifizierung in einer starken Wachstumsphase befinde, in der Innovationen bessere und effizientere Fahrzeuge zu günstigeren Preisen hervorbringen würden. Chamberlayne gehe davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren mehr als 50% der gesamten Automobilproduktion auf Elektrofahrzeuge umgestellt würden. Neben den Elektroautos werden wir einen Innovationsschub in allen Bereichen der Elektrifizierung erleben, auch in Gebäuden und in der Industrie, so Chamberlayne.



Säkulare Wachstumschancen in Sicht



Zwar wurden schon Parallelen zur Energiekrise der 1970er Jahre gezogen, als die Energiepreise explodierten, doch sind wir der Meinung, dass wir uns heute in einer ganz anderen Situation befinden als damals, so Chamberlayne. Der prozentuale Anstieg der Ölpreise sei vor 50 Jahren wesentlich stärker als heute gewesen. Ein noch größerer Unterschied bestehe jedoch darin, dass es heute bereits technologische Lösungen gebe, um diesen Inflationsdruck zu mildern, und dass diese zudem wirtschaftlich äußerst attraktiv seien.



Trotz der Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dem bevorstehenden schwierigen Winter in Europa bewerte der Experte die Märkte weitaus positiver als noch vor zwölf Monaten. Die Unternehmensbewertungen seien erheblich herabgesetzt worden, und dennoch sehe Chamberlayne für die Zukunft noch viele langfristige Wachstumschancen. Krisen würden oft Innovationen fördern, und der Experte glaube, dass die geopolitische Fragmentierung von heute der Katalysator für die grüne Wirtschaft von morgen sein werde.



Bei den Unternehmen würden die Fundamentaldaten nach wie vor wichtig bleiben. Chamberlayne konzentriere sich auf Unternehmen mit soliden Bilanzen und der Fähigkeit, in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen, die im kommenden Jahr unvermeidlich sein würden, Cashflow zu generieren. Ebenso setze er auf Unternehmen, die auf die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft ausgerichtet seien und die in einem Umfeld von Reshoring, Resilienz und Elektrifizierung florieren würden. (06.12.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Kurz- bis mittelfristige Prognosen mit einer gewissen Präzision zu treffen, ist immer eine Herausforderung - und 2023 ist da keine Ausnahme, so Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities bei Janus Henderson Investors.Der mit dem derzeitigen Marktumfeld verbundene Druck sei hinlänglich bekannt. Für uns gibt es aber auch viel Positives, da sich wichtige nachhaltige Themen möglicherweise schneller entwickeln werden, so Chamberlayne.Natürlich würden sich bestimmte globale Ereignisse nicht vorhersagen lassen - der Erfolg der Zentralbanken bei der Eindämmung der Inflation, die Art und Weise, wie verschiedene Länder mit der Lebenshaltungskostenkrise umgehen würden, und der Verlauf des Ukraine-Krieges seien allesamt Unbekannte. Aber abgesehen von diesen Unsicherheiten sei Chamberlayne für 2023 vorsichtig optimistisch. Chinas Premier Xi Jinping habe seine Unterstützung für Putins Krieg gegen den Westen revidiert und die Verwendung wichtiger Ressourcen als Druckmittel angeprangert. Unterdessen lasse die Inflation in einigen Volkswirtschaften bereits nach, und Vertreter der US-Notenbank hätten sich für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen in der einflussreichsten Volkswirtschaft der Welt ausgesprochen. Dies eröffne bessere Aussichten für Unternehmen weltweit, von denen viele derzeit mit Abschlägen bewertet seien.Auch wenn die nächsten zwölf Monate nicht ohne Unsicherheiten sein würden, glaube Chamberlayne, dass es viel gebe, worauf man sich freuen könne.1. Wiedererlangung der Wirtschaftssicherheit durch die grüne industrielle RevolutionDieser Wandel habe für einige der strategisch wichtigsten Branchen bereits begonnen. Heute würden die meisten Halbleiter, wesentliche Bestandteile elektronischer Geräte, die viele saubere Technologiebranchen ermöglichen würden, in Asien hergestellt. Einige führende Technologieunternehmen hätten jedoch ihre Absicht bekundet, wesentliche Elemente der Lieferkette zu verlagern, um die Abhängigkeit von Fabriken in Übersee zu verringern. So habe beispielsweise der Halbleiterhersteller TSMC, der viele der größten Technologieunternehmen der Welt mit Halbleitern beliefere, vor kurzem angekündigt, dass er ein Halbleiterwerk in Arizona, USA, baue und auch den Aufbau neuer Kapazitäten in Europa in Betracht ziehe. Tim Cook, der Vorstandsvorsitzende des Tech-Giganten Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985), habe erklärt: "Ich denke, dass wir am Ende erhebliche Investitionen in Kapazitäten sowohl in den USA als auch in Europa sehen werden, um zu versuchen, den Marktanteil dort neu auszurichten, wo Silizium produziert wird".Für 2023 erwarte Chamberlayne eine ähnliche Dynamik in anderen Branchen - Technologie für erneuerbare Energien, Batterie-Lieferketten und Elektrofahrzeuge -, da die Unternehmen eine Standortverlagerung und Neustrukturierung anstreben würden. Viele dieser Branchen würden für eine nachhaltige Zukunft unverzichtbar sein, und es seien diese Branchen, die das Fundament einer grünen, nachhaltigen Wirtschaft bilden würden.