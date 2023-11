Der deutsche Exportsektor leide vor allem unter einer massiven Nachfrageschwäche bei Maschinen und Ausrüstungsgütern. Auch die Automobilindustrie melde eine sehr schwache Auftragslage. Der Auftragsrückgang bei den Konsumgütern und chemischen Erzeugnissen sei etwas weniger stark als im Vormonat. Zwar sei die Lage auch hier schlecht, aber in der Chemiebranche gebe es erste Anzeichen für eine Trendwende. Insgesamt sei jedoch eine branchenübergreifende Schwäche der Exporte zu beobachten.



Abgesehen von der schleppenden Nachfrage hätten die deutschen Hersteller nach Aussagen einiger Unternehmen, auch mit langfristigen Exportproblemen zu kämpfen. Dazu würden hohe Energiekosten, ein härterer Wettbewerb und die Befürchtung gehören, dass der Protektionismus zunehmen könnte. Letzteres könnte leicht passieren, vor allem wenn es nach den Präsidentschaftswahlen Ende nächsten Jahres zu einem Regierungswechsel in den USA komme.



Die Auftragslage in Deutschland sei in jeglicher Hinsicht schlecht. Der HCOB-Index für die Exportaufträge des Verarbeitenden Gewerbes befinde sich auf einem der niedrigsten Werte in seiner Geschichte. Darüber hinaus würden die deutschen Hersteller im internationalen Vergleich einen der stärksten Nachfragerückgänge erleben. Italien, Spanien und den USA gehe es zum Beispiel viel besser. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank sind geneigt, den positiven Aspekt dieser Situation zu sehen, nämlich das Potenzial, dass Deutschland im nächsten Jahr eine dynamischere Erholung im Vergleich zu seinen Konkurrenten erleben könnte. (16.11.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Außenhandel bleibt für deutsche Unternehmen ein hartes Pflaster, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Der HCOB PMI-Index für die Exportbedingungen sei seit sechs Monaten in Folge rückläufig. Im Oktober habe der Index zudem seit fünf Monaten im rezessiven Bereich gelegen. Die größte Belastung gehe von den europäischen Nachbarn wie Frankreich und Italien aus, aber auch die Schwellenländer seien keine große Hilfe. Die eher bescheidenen Zuwächse in den asiatischen Ländern und den Vereinigten Staaten könnten den Abschwung lediglich etwas abfedern.