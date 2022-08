Diese Dynamik von Angebot und Nachfrage sollte die strukturelle Performance von Bergbauaktien stark begünstigen, der Sektor sei von Natur aus aber sehr zyklisch und weise eine schlechte Bilanz bei der Kapitalallokation auf. Anleger sollten sich daher auf eine korrekte Größenverteilung konzentrieren. Mit einer starken Cash-Generierung und sehr attraktiven Multiplikatoren im Vergleich zu den reinen Clean-Technology-Unternehmen könnten diese entscheidenden Materialien jedoch ein wichtiger Anlagebereich für Klimaportfolios sein.

Negative Auswirkungen vermeiden



Natürlich entstünden bei sauberen Technologien auch Umweltkosten. Die Nebenwirkungen des Lithiumabbaus seien beispielsweise der Verlust von Wasser und biologischer Vielfalt, kontaminierte Böden und giftige Abfälle. [3] Wissenschaftler seien besorgt über die möglichen schädlichen Auswirkungen auf die Ozeane, da die Jagd nach Rohstoffen das Interesse am Tiefseebergbau steigere.



Da die Nachfrage nach diesen Mineralien steige, sollten auch die Bemühungen um die Einführung entsprechender Schutzmaßnahmen und die Durchführung sogenannter DNSH-Tests ("do no significant harm") zur Vermeidung von Schäden für lokale Gemeinschaften und die Natur verstärkt werden.



Mehr Investitionen im Recyclingbereich und die Förderung der Kreislaufwirtschaft würden hier ebenfalls dazu beitragen, sowohl die Umweltschäden zu begrenzen als auch eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten.



[1] IEA.



[2] Goldman Sachs Research.



[3] The side effects of lithium mining | Wellcome Collection. (15.08.2022/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - In den nächsten 30 Jahren dürften Elektroautos zur dominierenden Form des Individualverkehrs werden und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ablösen, so aul Udall, Portfolio Manager bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM):Auch bei der Entwicklung der Speicher­systeme und der Verteilungsinfrastruktur, die für den Umstieg auf Wind- und Solarenergie erforderlich seien, würden Mineralien eine wichtige Rolle spielen. Die Nachfrage nach Mineralien wie Lithium werde mit der zunehmenden Nutzung von Elektrofahrzeugen und der Errichtung von Wind- und Solarinfrastrukturen stark ansteigen. Diese Rohstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen, werde eine zentrale Herausforderung im Rahmen des klimabedingten Wandels darstellenDer Brennstoff bleibe der Schlüssel zu einer Netto-Null-Zukunft, auch wenn der Wandel die Art des Brennstoffs verändere. Die Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) würden die massive Abhängigkeit sauberer Technologien von mineralischen Rohstoffen verdeutlichen. Elektroautos würden etwa das Sechsfache an Mineralien im Vergleich zu herkömmlichen Autos benötigen, während ein Offshore-Windkraftwerk 13-mal mehr benötiget als ein Gaskraftwerk vergleichbarer Größe.Welche Mineralien würden besonders begehrt sein? Bis 2040 dürfte die Nachfrage nach Batteriematerialien wie Lithium etwa 40-mal höher sein als im Jahr 2020.1 Die Nachfrage nach Kupfer könnte bis 2030 um rund 600 % steigen, wobei die Spanne der Prognosen sehr groß sei. [2]Herausfordernde Perspektiven auf der AngebotsseiteDer Nachfrageanstieg dürfte auf ein angespanntes Angebot treffen. Der Ausbau der Kupferproduktion brauche Zeit: Die Erweiterung bestehender Minen dauere etwa drei Jahre, ein komplett neues Projekt acht Jahre. Angesichts der aktuellen Produktionsaussichten für Kupfer, Lithium und Kobalt zeichne sich nach dem IEA-Szenario für nachhaltige Entwicklung ein erhebliches Defizit ab.