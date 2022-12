Börsenplätze Nabaltec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

25,40 EUR +2,42% (21.12.2022, 11:26)



Xetra-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

25,40 EUR +2,42% (21.12.2022, 11:15)



ISIN Nabaltec-Aktie:

DE000A0KPPR7



WKN Nabaltec-Aktie:

A0KPPR



Ticker-Symbol Nabaltec-Aktie:

NTG



Kurzprofil Nabaltec AG:



Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen.



Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten Flammschutzmitteln keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen.



Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. (21.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nabaltec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialchemieherstellers Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Standardwerte und Blue Chips würden in jedes Depot gehören. Nebenwerte sollten aber auch nicht fehlen. Sie hätten oft ungeahnte Qualitäten. Aussichtsreiche Unternehmen seien oft in Nischen tätig, hätten sich dort eine führende Position erarbeitet und dürften in den nächsten Jahren überproportional wachsen.Als Hidden Champion stehe Nabaltec nicht im Rampenlicht, profitiere mit seinen flammhemmenden Füllstoffen - unter anderem in Stromkabeln oder Additiven in Farben - und Spezialoxiden zum Einsatz in der Feuerfestindustrie dennoch von neuen Richtlinien in der Industrie und vom steigenden Umweltbewusstsein der Kunden.Damit nicht genug: Mit Böhmit habe das Spezialchemieunternehmen noch ein heißes Eisen im Feuer. Diese abgewandelte Form von Aluminiumhydroxid werde auch für die Herstellung von Separatorfolien für Lithium-Ionen-Batterien zur Thermostabilität und damit zur Haltbarkeit eingesetzt. Der noch geringe, aber hochmargige Anteil am Gesamtumsatz dürfte mit einer anziehenden Nachfrage nach E-Autos künftig deutlich steigen.Nach starken neun Monaten - die Umsatzdynamik sei bedingt durch Preiserhöhungen stärker als erwartet gewesen, der Gewinn durch einen millionenschweren Sonderertrag positiv beeinflusse - erwarte Nabaltec-Vorstand Johannes Heckmann im Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 15 bis 17 Prozent (Vorjahr: 187 Millionen Euro) und eine EBIT-Marge zwischen zwölf und 13 Prozent (Vorjahr: 13,1 Prozent).Interessierte Anleger sollten aufgrund des überschaubaren Handelsvolumens mit Limit agieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link