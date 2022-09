Xetra-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

Kurzprofil Nabaltec AG:



Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen.



Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten Flammschutzmitteln keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen.



Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. (08.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nabaltec: Die Erholung geht weiter - AktienanalyseBei Nabaltec (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) zeigen sich trotz konjunktureller Unwägbarkeiten sowie den hohen Energie- und Rohstoffpreisen keinerlei Beeinträchtigungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Spezialchemiefirma habe mit seinen Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" zum Halbjahr einen Rekordumsatz in Höhe von 110,7 Mio. Euro erzielt, das entspreche einem Wachstum von rund 18 Prozent. Das operative Ergebnis sei sogar um knapp die Hälfte empor gesprungen, wodurch sich die EBIT-Marge von 11,3 auf 14,0 Prozent verbessert habe. "Das Geschäft der Nabaltec hat sich im Jahresverlauf sehr robust gezeigt - und dies trotz zunehmender Herausforderungen und Unwägbarkeiten der Geopolitik, der Weltkonjunktur, bei der Inflation, den globalen Lieferketten und den Rohstoff- und Energiepreisen", berichte Nabaltec-Vorstandsvorsitzender Johannes Heckmann. "Neben einem verbesserten Produktmix haben wir zu Jahresbeginn notwendige Preiserhöhungen umsetzen können, was maßgeblich zu der hohen Umsatzdynamik beitrug."Die Ziele für das Gesamtjahr habe der Vorstand aufgrund der guten Entwicklung angehoben. So werde ein Erlösanstieg zwischen zwölf und 14 Prozent (bisher zehn bis zwölf) erwartet, die Marge solle dabei einen Wert zehn bis zwölf Prozent erreichen. Allerdings seien potenzielle Auswirkungen einer Verschärfung der Energiekrise hier noch nicht enthalten. Mit den guten Zahlen im Rücken gehe die Erholung der Nabaltec-Aktie weiter. Zuletzt habe der Small Cap nicht nur den Abwärtstrend ad acta legen können, zudem habe der Kurs die 100-Tage-Durchschnittslinie durchbrochen.Spekulative Anleger können aufspringen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2022)Börsenplätze Nabaltec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:24,10 EUR -3,98% (08.09.2022, 09:45)