240,34 USD -1,63% (25.03.2024, 21:30)



NL0009538784



A1C5WJ



VNX



NXPI



NXP (für Next eXPerience) Semiconductors N.V. (ISIN: NL0009538784, WKN: A1C5WJ, Ticker-Symbol: VNX, NASDAQ-Symbol: NXPI) ist ein niederländischer Halbleiterhersteller. NXP Semiconductors N.V. bietet Halbleiter und Systemlösungen für den Automobilmarkt, für Fernseher, Set-Top-Boxen, Mobiltelefone sowie Sicherheitslösungen für Bankkarten, elektronische Ausweise, Reisepässe und Gesundheitskarten. (26.03.2024/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NXP Semiconductors-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des niederländische Halbleiterkonzerns NXP Semiconductors (ISIN: NL0009538784, WKN: A1C5WJ, Ticker-Symbol: VNX, NASDAQ-Symbol: NXPI) unter die Lupe.Trader würden Ausbruchssituationen lieben! Was sie vielleicht noch mehr lieben würden, seien Ausbruchssituationen nach langanhaltenden Seitwärtsphasen mit anschließendem Pullback. Genau das sei derzeit die Ausgangslage bei der NXP Semiconductors-Aktie. So könne die Kursentwicklung der letzten dreieinhalb Jahre als Tradingrange zwischen 140 USD auf der Unter- und 240 USD auf der Oberseite interpretiert werden. Die untere Begrenzung harmoniere zudem bestens mit dem Vor-Corona-Hoch von Anfang 2020. Spannender sei aber der Blick auf die Oberseite, denn mit einem neuen Allzeithoch sei dem Technologietitel hier der Ausbruch gelungen. Der jüngste Rücksetzer erfolge dabei weiterhin mit einer hohen Relativen Stärke nach Levy, sodass sich möglicherweise eine zweite Einstiegschance biete. Gleichzeitig liege eines der Lieblingssetups der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt vor, welches ein hohes Momentum mit Ausbrüchen aus charttechnischen Konsolidierungsformationen kombiniere. Aus der Höhe der o. g. Schiebezone ergebe sich ein Anschlusspotenzial von rund 100 USD, wobei zwei Fibonacci-Projektionen zwei wichtige Etappenziele bei 281/307 USD markieren würden. Um den Ausbruch nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft, das Hoch vom September 2021 bei 229 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NXP Semiconductors-Aktie:222,80 EUR +0,36% (26.03.2024, 08:40)