Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der US-Chipkonzern sei mit einer Reihe von Beschränkungen für die Ausfuhr seiner Produkte für künstliche Intelligenz nach China konfrontiert. Der NVIDIA gebe den vielversprechenden Markt für seine KI-Prozessoren allerdings nicht auf.NVIDIA gehöre zu den US-Unternehmen, die seit vergangenem Monat mit Lizenzbeschränkungen für den Export einer Reihe von Chips für Rechenzentren nach China rechnen müssten. Die Beschränkungen würden bei NVIDIA den H800-Chip und die A800-Chips betreffen, die das Unternehmen speziell für den chinesischen Markt entwickelt habe. Aber das Technologieunternehmen gebe nicht auf: Nun arbeite NVIDIA an drei neuen Chips - HGX H20, L20 PCIe und L2 PCIe - für den chinesischen Markt, die demnächst öffentlich angekündigt werden könnten, wie die chinesische Publikation "The STAR Market Daily" unter Berufung auf Branchenkenner berichte.Laut The STAR Market Daily handele es sich bei den Chips um eine Abwandlung des H100, der Grafikeinheit von NVIDIA, die bei westlichen Unternehmen zum begehrtesten Chip für das Training von KI-Modellen geworden sei. "NVIDIA schafft mit diesen neuen Chips den Spagat zwischen Spitzenleistung und Leistungsdichte, um die neuen US-Vorschriften zu erfüllen", habe Dylan Patel, Chefanalyst von SemiAnalysis, in einem Blogbeitrag geschrieben. Das berichte die Nachrichtenseite Barrons.Bei der NVIDIA-Aktie würden nach einer längeren Konsolidierungsphase wieder die Bullen am Steuer sitzen. Der Ausbruch über den Widerstand bei 436 USD, sowie der Sprung über den GD50 bei 445 USD, hätten für weitere Aufwärtsdynamik gesorgt. Das Zwischenhoch bei 473,50 USD werde heute getestet. Könne auch das aus dem Markt genommen werden, stünden die Chancen gut, dass der Titel in den kommenden Wochen auch das Allzeithoch angreifen werde. "Der Aktionär" traue der NVIDIA-Aktie mittelfristig weiteres Potenzial zu, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU