Starkes Data Center, starkes NVIDIA?



Der rasante Anstieg der Aktienkurse in Q1 und Q2 deute darauf hin, dass NVIDIA nicht viel Raum für Enttäuschungen haben werde. Angesichts der hohen Erwartungen könnten niedrigere als die prognostizierten Schätzungen die Gewinnrealisierung begünstigen. Das Unternehmen habe im ersten Quartal einen gemischten Bericht geliefert, aber die Märkte hätten die hohen Prognosen, die über den Erwartungen liegenden Gewinne aus dem Spielebereich (die Wall Street erwarte nun ein Wachstum von 5% im Jahresvergleich und von 10% im Vorquartal sowie die gleiche Dynamik im dritten Quartal) und vor allem die steigenden Ergebnisse im Bereich Data Center (KI) zur Kenntnis genommen, die einen wachsenden Anteil am Umsatz und am Nettogewinn ausmachen würden.



Für die NVIDIA-Aktie sei es daher umso besser, je besser die Ergebnisse im Bereich Data Center seien. Wenn sie stark genug seien, könnten sie jede Schwäche in anderen Segmenten "überdecken". Technologieportale der Branche würden darauf hinweisen, dass die Nachfrage nach den KI-Chips A100 und H100 gewaltig sei und das Unternehmen nur die Hälfte davon befriedigen könne. Infolgedessen sei der Preis des H100 von seinen anfänglichen 20.000 Dollar um 100% gestiegen. Dieser Trend könnte theoretisch noch viele Quartale anhalten (bis der Markt gesättigt sei), obwohl das Fragezeichen für seine Dynamik eine mögliche Rezession bleibe.



Längerfristige Risiken und Wettbewerb



Die Hauptrisiken für das Unternehmen seien die Rezession (der damit verbundene Rückgang der Unternehmensinvestitionen, geringere F&E-Ausgaben), geopolitische Spannungen in Taiwan (Abhängigkeit des Fertigungsprozesses von TSMC, Foxconn und Wistron), die weitere Verschärfung der US-Sanktionen gegen chinesische Technologieunternehmen und der Wettbewerb mit AMD (AMD.US).



- Analysten würden schätzen, dass Chips von AMD bis zur Hälfte des Preises kosten könnten. Das Unternehmen rechne damit, dass es im vierten Quartal mit der Chip-Produktion beginnen und im Jahr 2024 etwa 10% des KI-Chipmarktes halten könnte.



- AMDs Herausforderung sei natürlich die CUDA-Software von NVIDIA, die zum Industriestandard für KI geworden sei und einen Vorteil gegenüber ähnlichen Produkten anderer Unternehmen habe.



- Historisch betrachtet halte der dominierende Hersteller auf dem Halbleitermarkt in der Regel zwischen 70 und 80% Marktanteil - zum jetzigen Zeitpunkt sei NVIDIAs Position als Chip-Marktführer für KI unangefochten und offensichtlich, was sich in den Erwartungen und im Aktienkurs widerspiegele.



NVIDIA-Aktien (NVDA.US) im Tageschart: Im Falle einer negativen Gewinnenttäuschung könnte die Aktie Niveaus in der Nähe von 400 USD testen, wo man das 23,6 Fibonacci-Retracement sehe, das primäre Unterstützungsniveau nach dem Aufwärtsgap vom Mai. Der Optionsmarkt rechne mit einem Kursanstieg von etwa 10% nach der Veröffentlichung des Berichts. Betrachte man den Aktienkurs seit Ende Mai/Anfang Juni, so stelle man eine bärische Divergenz beim MACD und RSI fest - beide Indikatoren hätten sich deutlich abgekühlt, und das in einer Zeit, in der die Aktie "auf Pump" um fast 15% gestiegen sei. (Quelle: xStation5 von XTB)



