NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

870,92 USD -4,14% (14.03.2024, 17:11)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.03.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NVIDIA verliert vorbörslich leicht, UXL-Führungskräfte signalisieren KI-Konkurrenz - AktiennewsDie Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) geben vor der Eröffnung der US-Börse um mehr als 1% nach, nachdem Führungskräfte von UXL, das von Intel (INTC.US), Alphabet (GOOGL.US) und QUALCOMM (QCOM.US) unterstützt wird, gegenüber Reuters erklärt haben, dass sie dabei sind, technische Spezifikationen für KI-Software auszuarbeiten, die mit den KI-Diensten von NVIDIA konkurrieren sollen, und zwar in der ersten Hälfte des Jahres 2024, so die Experten von XTB.Die Führungskräfte der drei US-Giganten hätten angedeutet, dass das offensichtliche Ziel darin bestehe, die Marktdominanz zu bekämpfen und der UXL-Technologie Marktanteile abzunehmen. Die Ankündigung könnte ein Zeichen für etwas mehr Vorsicht an der Wall Street sein, und obwohl der KI-Markt riesig zu sein scheine, könnte die Sorge um die Aufrechterhaltung großer Gewinnspannen die NVIDIA-Aktie kurzfristig unter Druck setzen.NVIDIA-Aktien im TageschartBetrachte man das Ausmaß des jüngsten Aufwärtsimpulses, so stelle man fest, dass er etwas größer war als die vorherige Aufwärtsbewegung, aber es scheine, dass sich das Szenario der Konsolidierung nach starken Anstiegen fortsetzen könnte. Der erste bedeutende Widerstand liege bei etwa 770 USD, wo sich das 23,6 Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von 2022 befinde. (News vom 14.03.2024)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:804,30 EUR -2,87% (14.03.2024, 17:25)