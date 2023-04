Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (25.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA sei zuletzt in den Schlagzeilen gestanden, nachdem Tesla-Chef Elon Musk tausende Grafikkarten des Chipherstellers gekauft habe. Die NVIDIA-Technik sei gefragt, wenn es um künstliche Intelligenz im Automobilbereich gehe. Aus charttechnischer Sicht stehe die NVIDIA-Aktie vor einem neuen starken Kaufsignal.Zwischen Juni 2022 und Januar 2023 habe das Papier des US-Chipherstellers eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem Tief bei 108 USD ausgebildet. Der Ausbruch über die Nackenlinie bei 183 USD habe den Grundstein für einen neuen Aufwärtstrend gelegt, der noch immer ungebremst anhalte.Auffällig sei, dass sich NVIDIA seit Februar durchweg an der oberen Begrenzungslinie des seit Oktober gültigen Trendkanals entlanghangele, was für eine hohe Wahrscheinlichkeit spreche, dass die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetze.Ebenfalls grünes Licht gebe der Average True Range-Indikator mit einem niedrigen Wert von 8, welcher darauf hinweise, dass sich der Kurs bei ruhigem Handel stabil nach oben bewege. Sollte die NVIDIA-Aktie es schaffen, die 290-USD-Marke hinter sich zu lassen, könne sie relativ zügig in Richtung des Allzeithochs bei 346 USD steigen, was einem Kurspotenzial von etwa 29% entspreche.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link