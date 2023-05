Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nina Bot vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NVIDIA sorge für Augenreiben. Der Spezialist für Grafikkarten-, Server- und KI-Chips habe mit seinen Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Jahres sämtliche Erwartungen bei weitem übertroffen und nachbörslich heftige Reaktionen an der US-Technologiebörse NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) ausgelöst. Betroffen seien nicht nur Aktien von NVIDIA. Auch Sektor-Firmen wie AMD seien betroffen.Der Chipkonzern NVIDIA habe mit der Umsatzprognose für das laufende Quartal die Markterwartungen massiv übertroffen. Der Grafikkarten-Spezialist habe für das noch bis Ende Juli laufende Vierteljahr einen Umsatz von etwa 11 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hätten im Schnitt mit rund 7,2 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie sei im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise um ein Fünftel hochgesprungen. Auch Papiere des Rivalen AMD hätten angezogen.Im vergangenen Quartal sei der Umsatz um 13 Prozent auf 7,19 Milliarden Dollar (6,7 Mrd. Euro) gesunken - auch das sei aber mehr Erlös gewesen, als von Fachleuten erwartet. Dabei sei das Geschäft mit Technik für Rechenzentren auf einen Rekordwert gestiegen. Eine treibende Kraft sei die Nachfrage nach Kapazitäten für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) gewesen, habe NVIDIA betont. Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten NVIDIA-Technologien würden sich schon seit langem für KI-Anwendungen bewähren. Unterm Strich habe es einen Gewinn von 2,04 Milliarden Dollar nach 1,62 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal gegeben.Beim Kurznachrichtendienst Twitter sorge die Kursreaktion für heftige Reaktionen, wie nachfolgender Tweet von "Aktionär"-Chefredakteur, Leon Müller, und die Kommentare darauf zeigen würden. Nutzer würden teils die Fähigkeit der Analysten hinterfragen Umsatzprognosen zu verfassen. Wie könne es sein, dass diese für das zweite Quartal "nur 7,2 Milliarden" erwartet hätten und NVIDIA nun 11 Milliarden Dollar anpeile."Aktionär"-Leser, die der Kaufempfehlung im September vorigen Jahres gefolgt sind, konnten bereits im Vorfeld der nachbörslich vermeldeten Zahlen ein dreistelliges Plus verbuchen, so Nina Bot von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. Dieses dürfte nun im heutigen Handel deutlich ausgebaut werden. Jedenfalls dann, wenn sich die positive nachbörsliche Entwicklung bestätige. Gegen 23 Uhr habe das Papier 22,5 Prozent fester bei 374,05 US-Dollar notiert. (Analyse vom 25.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.