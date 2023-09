Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

411,75 EUR +0,02% (18.09.2023, 19:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

438,17 USD -0,19% (18.09.2023, 19:12)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (18.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das britische Chipdesign-Unternehmen Arm habe am Donnerstag an der NASDAQ debütiert und werde nun mit einem Aufschlag sogar gegenüber dem Halbleiterunternehmen NVIDIA gehandelt. Hedgefonds-Manager Dan Niles habe sich zu beiden Aktien zu Wort gemeldet und spreche eine klare Empfehlung aus.Der Aktienkurs von NVIDIA habe sich in diesem Jahr bereits mehr als verdreifacht und übertreffe damit alle anderen Aktien im S&P 500 bei weitem. Aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Arm liege jetzt bei fast 170 - und übertreffe damit das von NVIDIA, das Grafikprozessoren für fortschrittliche Prozesse der künstlichen Intelligenz entwickele.Der Hedgefonds-Manager Dan Niles habe in der CNBC-Sendung "Squawk Box Asia" gesagt, dass er NVIDIA wegen der KI-Aktivitäten "viel lieber besitzen" würde. Er habe darauf hingewiesen, dass 75 Prozent des Umsatzes von NVIDIA auf Rechenzentren entfallen würden, während weniger als 15 Prozent des Umsatzes von Arm auf KI zurückzuführen seien. Er habe hinzugefügt, dass das Umsatzwachstum von Arm von 10 Prozent, das sich voraussichtlich noch beschleunigen werde, weit unter der Prognose von NVIDIA von 170 Prozent Wachstum im laufenden Quartal liege."Deshalb habe ich ein Problem damit, Arm zu kaufen, wenn es um das Risiko im Vergleich zur Belohnung geht", habe Niles gesagt, der den Satori Fund verwalte. Auch NVIDIA sei im September bisher um mehr als 7 Prozent gefallen, was Niles als "sehr gesunde Konsolidierung" bezeichne."Das Schöne daran ist, dass Anleger, die das Gefühl hatten, die Aktie verpasst zu haben, sie jetzt zu einem 31fachen KGV kaufen können, das von etwa 50 oder so gesunken ist, weil die Zahlen nach dem Bericht so stark gestiegen sind", habe er gesagt. "Ich denke also, dass man, wenn man in KI investieren möchte, bei NVIDIA anfangen sollte, weil es im Verhältnis zu seiner Wachstumsrate gar nicht so teuer ist.""Das sind alles Namen, die man zu viel günstigeren Bewertungen kaufen kann als Arm, und ich behaupte nicht, dass Arm kein großartiges Unternehmen ist", habe Niles gesagt. "Sie sind ein absolut fantastisches Unternehmen. Es ist nur nicht zu einem fantastischen Wert zu haben.""Der Aktionär" rate, sich von der Arm-Aktie fernzuhalten. Die Bewertung sei tatsächlich viel zu hoch. Trotz der jüngsten Schwäche sollte NVIDIA hingegen langfristig noch Potenzial besitzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: