Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt.



Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Harlan Sur, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) weiterhin mit "overweight" ein und hebt das Kursziel von 650 USD auf 850 USD an.Das Unternehmen habe für das vierte Quartal ein deutlich über dem Konsens liegendes Ergebnis auf der Grundlage eines höheren Umsatzes gemeldet und einen Anstieg von 9% gegenüber dem Vorquartal prognostiziert, der deutlich über dem Konsens liege, was auf die anhaltend hohen Ausgaben seiner Kunden zurückzuführen sei. NVIDIA habe festgestellt, dass die Nachfrage weiterhin das Angebot bis 2024 übersteigen werde, was die Befürchtungen eines Lageraufbaus in der zweiten Jahreshälfte zerstreue.Harlan Sur, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die NVIDIA-Aktie unverändert mit dem Rating "overweight". (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link