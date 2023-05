Wien (www.aktiencheck.de) - Der Chipkonzern NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) profitiert massiv vom Boom der künstlichen Intelligenz: Der Grafikkartenspezialist übertraf mit seiner Umsatzprognose die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten um rund 50%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) (+1%) habe am Mittwoch im Rahmen seiner dreiteiligen Entlassungsrunde, die Teil eines im März angekündigten Plans zur Streichung von 10.000 Arbeitsplätzen sei, Stellen in allen Geschäfts- und Betriebseinheiten abgebaut.Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (-3,6%) werde zunächst weiterhin keine Dividende an die Aktionäre ausschütten, sondern die Gewinne in das eigene Wachstum investieren. Das habe Finanzvorständin Sandra Dembeck auf der Hauptversammlung zur Kritik eines Vertreters der Aktionärsvereinigung gesagt. (25.05.2023/ac/a/m)