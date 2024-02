Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut einem Bericht vonbaue NVIDIA aktuell ein neues Geschäft rund um das Chip-Design auf. Der Marktführer bei KI-Beschleunigern wolle sich anscheinend ein noch größeres Stück vom hochattraktiven Zukunftsmarkt sichern - ein erster Kunde könnte der schwedische Mobilfunkkonzern Ericsson ( ISIN SE0000108656 WKN 850001 ) sein.Bei KI-Beschleunigern, die sich für eine Reihe an Workloads eignen würden, habe NVIDIA bereits die Nase vorn. Experten würden schätzen, dass der US-Konzern rund 80 Prozent des KI-Chip-Marktes und etwa 94 Prozent des Enterprise-GPU-Marktes beherrsche.Da das Angebot der KI-Beschleuniger H100/A100 von NVIDIA jedoch sehr knapp und sehr teuer sei, hätten zahlreiche Firmen - darunter Microsoft ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ), Alphabet oder AMD - jüngst ihre KI-Chipentwicklungen beschleunigt.Gleichzeitig kämen speziell zugeschnittene KI-Chips für unterschiedliche Branchen in Mode, die in ihrem Anwendungsbereich effizienter arbeiten würden als Alleskönner wie die H100-Chips. Aktuell entwickele beispielsweise Marvell Technology sogenannte AI-Accelerator-ASICs für den Automotive-Sektor.Reuters berichte unter anderem davon, dass sich NVIDIA bereits in Gesprächen mit Ericsson befinde. Gemeinsam wolle man einen Chip entwickeln, der nicht nur die Wireless-Komponenten des schwedischen Telekommunikationskonzerns beinhalte, sondern auch einen Grafikprozessor des US-Konzerns.Komplettes Neuland wären solche Custom-Chips für NVIDIA übrigens nicht. Die Nintendo-Konsole Switch arbeite beispielsweise mit einem Tegra X1 von NVIDIA und mit dem DRIVE Orin habe der US-Konzern auch für den Automotive-Sektor einen branchenspezifischen Halbleiter im Angebot.Eine neue Design-Sparte, welche interessierte Kunden von der NVIDIA-Expertise profitieren lasse, trage in einem wachsenden Chip-Markt zur langfristigen Umsatzfantasie bei. Im vorbörslichen US-Handel reagiere die NVIDIA-Aktie in einem freundlichen Gesamtmarktumfeld entsprechend positiv mit einem Plus von 1,7 Prozent auf die Reuters-Meldung.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" sagt zur NVIDIA-Aktie: Gewinne laufen lassen! (Analyse vom 09.02.2024)