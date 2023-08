Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chip- und Grafikkartenhersteller NVIDIA setze weiter voll auf den Boom im Bereich künstliche Intelligenz (KI). Am Dienstag habe CEO Jensen Huang ein neues Chip-Design angekündigt, das speziell auf KI-Anwendungen ausgerichtet sei. Im schwachen Gesamtmarkt reiche dieses jedoch nicht aus, die NVIDIA-Aktie notiere im Minus.Auf dem Branchentreffen SIGGRAPH, das aktuell in Los Angeles stattfinde, habe Huang die neueste Generation des DGX GH200 Grace Hopper Superchip vorgestellt. Der neue Chip verfüge über denselben Grafikprozessor wie der derzeit beliebteste KI-Chip, der H100. Im Gegensatz zum H100 kombiniere der GH200 diese GPU mit 141 Gigabyte Speicher und einem 72-Kern-ARM-Zentralprozessor.Laut Huang sei der Chip damit besonders für KI-Modelle wie beispielsweise ChatGPT geeignet. NVIDIA sei heute bereits der dominante Player im Bereich KI-Chips. Der Datendienstleister CB Insights taxiere den Marktanteil der Amerikaner auf 95 Prozent.Die Vorstellung des DGX GH200 Grace Hopper Superchip löse bei den Anlegern jedoch keine Euphorie aus: Im schwachen Marktumfeld gebe die Aktie aktuell gut 2 Prozent nach und notiere kurz oberhalb der jüngsten Verlaufstiefs um die Marke von 443 Dollar.Das Urteil des "Aktionär" ist daher: Gewinne laufen lassen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 08.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.