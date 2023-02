Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nach einem weniger erfreulichen Jahr 2022 habe der US-Gigant NVIDIA - wie die meisten Chip-Unternehmen - eine deutliche Trendwende vollzogen und die an der Börse erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Die Aktien von NVIDIA seien seit Jahresbeginn um rund 62 Prozent gestiegen, nachdem sie vergangenes Jahr um rund 50 Prozent gefallen seien.Das Unternehmen habe am Mittwoch einen etwas höheren Umsatz und Nettogewinn gemeldet als von der Wall Street erwartet, obwohl beide Kategorien im Jahresvergleich rückläufig gewesen seien. Dies habe die Aktie im erweiterten Handel um rund acht Prozent ansteigen lassen. Das Rechenzentrumsgeschäft von NVIDIA, das Chips für künstliche Intelligenz (KI) entwickle, sei weiter gewachsen, wobei der CEO gesagt habe, dass die Technologie an einem Wendepunkt stehe.In letzter Zeit sei viel über künstliche Intelligenz gesprochen worden - und darüber, was sie für Unternehmen wie Nvidia bedeuten könnte. Das Unternehmen beherrsche etwa 80 Prozent des Marktes für Grafikprozessoren (GPUs), die zur Beschleunigung von KI-Prozessen eingesetzt würden.Die meisten Analysten seien optimistisch, dass NVIDIA in der Lage sein werde, vom KI-Trend zu profitieren. Morgan Stanley habe in einer Mitteilung vom Dienstag sein Kursziel für NVIDIA von 175 auf 246 US-Dollar angehoben. In der Hausse-Position liege das Kursziel bei 348 Dollar, obwohl die Bank die Aktie mit "gleichgewichten" einstufe."Die wichtigste Entwicklung ist der Enthusiasmus, den Chat GPT sowohl bei den Anlegern als auch in den Chefetagen ausgelöst hat, die sich auf das konzentrieren, was wahrscheinlich ein Wettrüsten darum wird, wer das beste Modell hat", würden die Analysten der Bank schreiben."Unabhängig von der kurzfristigen Entwicklung erwarten wir eine sehr optimistische Haltung des Managements in Bezug auf die Auswirkungen, die generative KI und Modelle wie ChatGPT und Bard AI von Google auf den Gesamtmarkt von NVDA und die breitere Computerlandschaft haben werden, was das Interesse an der Aktie hoch halten sollte, selbst wenn die kurzfristige Prognose etwas schwach ausfällt", so die UBS-Analysten.BMO Capital Markets habe in einer Notiz vom 21. Februar ebenfalls auf das "zunehmend schwächere Umfeld" für das Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens in naher Zukunft hingewiesen. Für die fernere Zukunft habe man sich jedoch deutlich optimistischer gezeigt. "Über die nahe Zukunft hinaus sehen wir eine potenziell bedeutsame Multi-Milliarden-Dollar-Chance für das Unternehmen im Bereich der generativen KI", hätten die BMO-Analysten geschrieben und hinzugefügt, dass sie bis 2024 einen "starken Aufschwung" für das Rechenzentrumsgeschäft erwarten würden. Sie hätten auch das Kursziel für NVIDIA von 210 auf 240 US-Dollar angehoben.Insgesamt rate eine überwältigende Mehrheit von 38 der 52 Analysten, die die Aktie regelmäßig beobachten würden, nach wie vor zum Kauf. Zwölf würden nun dabeibleiben und lediglich zwei Experten würden sich von der Aktie trennen.NVIDIA zeige sich nach den Zahlen stark. Das nächste Ziel bei 289,46 Dollar sollte schon bald erreicht werden."Der Aktionär" bleibt bullish, so Fabian Strebin. (Analyse vom 24.02.2023)