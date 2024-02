Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

715,90 EUR +14,76% (22.02.2024, 16:24)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

776,51 USD +15,09% (22.02.2024, 16:09)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NVIDIA sei der drittgrößte Konzern der Welt, weise aber Wachstumsraten eines Start-ups auf. Die hervorragende Positionierung NVIDIAs bei KI habe dazu geführt, dass das Unternehmen neue Maßstäbe setze. Am Donnerstag gelinge der mittlerweile wahrscheinlich wichtigsten Firma der Welt ein weiterer Rekord.Die Aktie von NVIDIA starte mit einem Kursgewinn von 13 Prozent auf 760 Dollar in den Donnerstagshandel. Damit lege der Techkonzern 220 Milliarden Dollar an Börsenwert zu. Nie zuvor sei die Marktkapitalisierung eines Unternehmens an einem einzigen Handelstag stärker gewachsen.Der bisherige Rekord sei gerade einmal drei Wochen alt gewesen. Metas Börsenwert sei - ebenfalls nach herausragenden Quartalszahlen - Anfang Februar um 196 Milliarden Dollar explodiert.Auf Rang drei lande Apple: Am 10. November 2022 habe sich der iPhone-Konzern um 191 Milliarden Dollar verteuert.NVIDIA sei ein Phänomen und jeder, der die Aktie im Depot habe, könne sich glücklich schätzen. "Aktionär"-Leser sind seit Herbst 2022 investiert und liegen 450 Prozent im Plus, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link