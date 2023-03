NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Evercore ISI:C.J. Muse, Analyst von Evercore ISI, stuft die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) weiterhin mit "outperform" ein.Nach der GTC-Keynote von NVIDIA-CEO Jensen Huang habe C.J. Muse gesagt, dass die wichtigste Erkenntnis des Unternehmens aus der Veranstaltung sei, dass NVIDIA eine beschleunigte Nachfrage nach seinen Lösungen sehe, angetrieben durch die schnelle Expansion der generativen KI und die zunehmende Bedeutung der Energieeffizienz im Rechenzentrum. Die Veranstaltung sei bisher "weitgehend wie erwartet" verlaufen und habe in erster Linie dazu gedient, das Vertrauen in die Positionierung von NVIDIA als "Waffenhändler und Ermöglicher der KI-Einführung in allen Branchen" zu stärken, so der Analyst. Er habe hinzugefügt, dass die generative KI einen Wendepunkt für die KI markiere und NVIDIA im Bereich der KI "König bleibe".C.J. Muse, Analyst von Evercore ISI, bekräftigt sein "outperform"-Rating, das Kursziel von 300 US-Dollar und die Bezeichnung "Top Pick" für NVIDIA. (Analyse vom 22.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:249,00 EUR +1,63% (23.03.2023, 13:40)