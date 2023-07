Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (04.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Dank KI-Euphorie sei NVIDIA-Aktie 2023 um 190% explodiert, der Börsenwert habe die Marke von einer 1 Bio. USD überstiegen. Keine Frage, damit sei NVIDIA heißer Favorit in Sachen "Top-Investment des Jahres" - bis jetzt jedenfalls.Laut einer Umfrage von CNBC würden 47% der US-Profi-Investoren, dass eine Anlage in Big Tech der beste Weg sei, vom AI-Boom zu profitieren. Die beste KI-Aktie sei für 50% NVIDIA gefolgt von Microsoft (28%), Alphabet (11%) und Amazon.com (6%).Das decke sich mit der Meinung Louis Miscioscias. Der Daiwa-Analyst habe am Montag in seiner Studie NVDIIAs Marktstellung über den grünen Klee gelobt. "Wir erwarten nicht, dass Nvidias Marktstellung bei künstlicher Intelligenz und generativer KI in naher Zukunft von Konkurrenten wie AMD und Intel zu erreichen sein wird", so Miscioscia. KI profitiere von einer umfassenden Lösung, so Miscioscia. Die biete NVIDIA.Gewinne laufen lassen, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link