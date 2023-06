Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (13.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Integration in die Azure-Cloud von Microsoft habe NVIDIA im März Schlagzeilen rund um die Omniverse-Plattform gemacht. Die Partnerschaft mit Hexagon sei jetzt die nächste große Ankündigung auf dem Weg hin zu simulierten, digitalen Fabriken.Während das Metaverse und VR-Brillen für Verbraucher noch immer ein nettes Gimmick darstellen würden, würden digitale Zwillinge bei den Produzenten immer mehr an Bedeutung gewinnen. Denn wer den Ist-Zustand seiner Produktion digital simulieren könne, könne auch künftige Änderungen an Anlagen simulieren und damit einen noch höheren Grad an Optimierung erzielen.Mit NVIDIAs Omniverse-Plattform würden sich solche digitalen Zwillinge simulieren lassen. Allerdings müssten die Industriekonzerne hierfür genaue virtuelle Kopien ihrer Anlagen erstellen - und genau hier arbeite NVIDIA künftig mit dem Messtechnik- und Software-Spezialisten Hexagon zusammen.Unter anderem solle künftig die HxDR Reality-Capture-Plattform von Hexagon im Omniverse verfügbar gemacht werden, wie die Pressemitteilung verrate. Zudem würden die Schweden KI-Anwendung im Omniverse schaffen, die den direkten Echtzeit-Vergleich der digitalen Zwillinge und ihrer physischen Gegenstücke ermöglichen würden.Datacenter, KI, Omniverse und Automotive - an der langfristigen Wachstumsstory von NVIDIA gebe es nichts auszusetzen. Anleger bleiben dabei!, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 13.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.