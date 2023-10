NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (04.10.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst John Vinh von KeyBanc Capital Markets:John Vinh, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) weiterhin mit "overweight" ein.Während das kurzfristige Angebot angesichts der begrenzten CoWoS-Kapazitäten, die in Betrieb genommen würden, knapp bleibe, sehe das Unternehmen ein moderates Aufwärtspotenzial für die Schätzungen angesichts der zunehmenden CoWoS-Kapazitäten bei Amkor, der starken Nachfrage nach L40S, die ihrer Meinung nach in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 USD 2,5 Mrd. bis USD 3 Mrd. zum Umsatz beitragen könnte, und der Verschiebung des Mix hin zu H100-GPUs mit höherem ASP.Längerfristig sehe KeyBanc die Inbetriebnahme weiterer bedeutender Kapazitäten in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 sowie ein anhaltendes überproportionales Wachstum, da NVIDIA die Einführung seiner nächsten GPU-Generation, der B100, bis ins vierte Quartal 2024 vorantreibe.John Vinh, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von NVIDIA weiterhin mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von USD 670 auf USD 750. (Analyse vom 03.10.2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:412,25 EUR -0,94% (04.10.2023, 11:16)