NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

426,53 USD -0,80% (15.06.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (16.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unverändert mit "overweight" ein.Die Analysten würden NVIDIA als Top Pick im Halbleitersektor anstelle von AMD einstufen. Das Thema künstliche Intelligenz bleibe der wichtigste Aspekt der aktuellen Bedingungen und nur eine Gesellschaft sei in der Lage, dieses Jahr zu übertreffen und zu steigern, so Morgan Stanley in einer Research-Note an die Investoren. Da andere Aktien in den letzten drei Monaten eine beträchtliche Ausweitung der Multiples erlebt hätten, habe NVIDIA seine Gewinne nach oben hin komprimiert, so das Unternehmen.Morgan Stanley sei weiterhin optimistisch in Bezug auf AMDs Chancen im Bereich der künstlichen Intelligenz im Jahr 2024, sage aber, dass seine Bezeichnung als Top-Pick das kurzfristige Potenzial hervorheben solle, das für NVIDIA ein größerer Faktor sei. Das Nachfrageumfeld für KI-Training habe sich seit dem Bericht von NVIDIA weiter verbessert, sage das Unternehmen.Morgan Stanley stuft die Aktie von NVIDIA weiterhin mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 450 auf 500 USD. (Analyse vom 16.06.2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:395,65 EUR +1,57% (16.06.2023, 12:15)