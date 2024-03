Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

818,00 EUR +0,59% (07.03.2024, 09:40)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

887,00 USD +3,18% (06.03.2024)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (07.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA sei weiterhin der Heilige Gral der Anleger. Am Mittwoch sei die Aktie des KI-Chipherstellers mit einem Plus von 3,2 Prozent aus dem Handel gegangen - zwischenzeitlich habe der Titel an der 900-Dollar-Marke gekratzt. Den Höhenflug hätten zwei Top-Manager von NVIDIA für Gewinnmitnahmen genutzt. Eine gute Idee?Tench Coxe, ehemaliger geschäftsführender Direktor der Risikokapitalfirma Sutter Hill Ventures und seit 1993 im Vorstand von NVIDIA, habe am Dienstag 200.000 Aktien im Gesamtwert von 170 Millionen Dollar verkauft. Coxe halte jetzt noch mehr als 3,7 Millionen Anteilscheine.Mark Stevens, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2008, habe 12.000 Aktien im Wert von rund acht Millionen Dollar verkauft.Zuletzt hätten bereits andere Manager Kasse gemacht bei NVIDIA. Nach den Zahlen, die mal wieder dramatisch gut ausgefallen seien, sei es insgesamt zu Insiderverkäufen von 99.000 Aktien gekommen.Trotz der Super-Performance sei NVIDIA immer noch moderat bewertet: Das 2024er KGV liege bei 36 bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 90 Prozent. Das große Umrüsten auf KI-Chips beginne bei vielen Kunden gerade erst, sodass NVIDIAs Auftragsbücher noch sehr lange prall gefüllt sein dürften."Der Aktionär" bleibt für seine Top-Empfehlung (+510 Prozent seit Herbst 2022) bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: