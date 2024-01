Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (26.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Das Unmögliche möglich gemacht: Über Monate schien es, als könne Chip-Dino Intel der Halbleiter-Wundertüte NVIDIA den Rang ablaufen. Zumindest an der Börse. Intel-Papiere seien erstmals seit Jahren besser als NVIDIA-Aktien gelaufen, seien gefragter gewesen, schneller gestiegen. Jetzt sei die Party offenkundig vorbei.Intel habe am Donnerstagabend seine Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen der Analysten übertroffen. So weit, so gut. Doch mit seiner Prognose für das erste Quartal habe Intel auf ganzer Linie enttäuscht. Die Quittung der Wall Street folge wie immer in solchen Fällen prompt. Und wirke unbarmherzig. Zweistellige Kursverluste, in der Spitze ein Minus von 12,5 Prozent zum Vortag.Ein Blick auf den Halbjahres-Vergleich zu NVIDIA zeige: Die kurze Phase großer Outperformance zu NVIDIA ende abrupt. Dabei sei die Intel-Aktie erstmals seit Jahren besser als jene von NVIDIA gelaufen. Kurzzeitig sogar deutlich. Wo NVIDIA zehn Prozent vorn gelegen hätten, habe die Intel-Aktie weit über 40 Prozent im Plus notiert.Das Outperformance-Ende zu NVIDIA habe fundamentale Gründe. NVIDIA sei mit zunehmender Nutzung von Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz mit seinen speziell darauf ausgerichteten Chips auf dem Vormarsch. Im Geschäft mit Technik für Rechenzentren laufe Konkurrenz AMD Intel den Rang ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.