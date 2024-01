Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

568,90 EUR +1,19% (29.01.2024, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

614,32 USD +0,66% (29.01.2024, 17:21)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chip sei nicht gleich Chip, Intel ( ISIN US4581401001 WKN 855681 ) nicht gleich NVIDIA. Diese Erfahrung hätten Anleger vergangene Woche machen müssen. Die einen schmerzhaft, die anderen eher erleichtert. Letztere, nämlich die Aktionäre von NVIDIA, würden sich über weiter steigende Kurse freuen und optimistisch nach vorn blicken. Eigene Zahlen würden sie zwar erst in mehr als drei Wochen erwarten. Doch ein frischer Impuls folge schon morgen.Erst vergangene Woche habe das kurze Kapital "Intel läuft besser als NVIDIA" geendet. Da habe sich die Outperformance-Lücke der Aktien geschlossen, Intel sei zurückgefallen und NVIDIA habe wieder die Führung übernommen. Diese Entwicklung setze sich zu Beginn der neuen Woche fort. NVIDIA-Aktien würden steigen, Intel-Papiere würden im Wert fallen.Der nächste wirklich große Impuls für die NVIDIA-Aktie sei erst für Mitte/Ende Februar zu erwarten. Voraussichtlich am 21. Februar werde das Unternehmen, dessen Aktie auf Jahressicht um 210 Prozent gestiegen sei, Zahlen zum noch laufenden Quartal veröffentlichen. Die Wall Street rechne mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 4,15 Dollar. Nach 88 Cent im Vorjahr erwarte der Markt also bald eine Verfünffachung.Doch mit einem kleineren Impuls sei bereits am Dienstag zu rechnen. Da veröffentliche NVIDIA-Peer, AMD , seine Zahlen. 71 Cent Gewinn je Aktie würden Analysten erwarten. Die müsse AMD toppen. Zuletzt sei das mehrere Male in Serie gelungen. Quartal um Quartal habe AMD die Schätzungen überboten. Mal um zwei Cent, mal um vier. Wichtig auch: Der Ausblick. Der habe vor allem bei Intel Probleme gemacht und dafür gesorgt, dass die Aktie zweistellig an Wert verloren habe.Investierte Anleger bleiben gelassen - und investiert, so Leon Müller von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link