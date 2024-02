Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Zahlen von NVIDIA hätten vergangene Woche eine ganze Reihe von Tech-Aktien mit nach oben gezogen. Unter anderem hätten die Aktien von ServiceNow oder Snowflake nach den Q4-Veröffentlichung weiter zugelegt. Den Grund dafür liefere nicht nur die weiter angefachte KI-Rally, sondern auch eine Erwähnung von NVIDIA-Finanzchefin Colette Kress.Im Earnings-Call vergangenen Mittwoch habe die NVIDIA-CFO gesagt: "Firmen aus dem Bereich Enterprise-Software setzen generative KI ein, um ihren Kunden Produktivitätssteigerungen zu ermöglichen. Die ersten Kunden, mit denen wir für das Training und die Inferenz von generativer KI zusammengearbeitet haben, verzeichnen bereits beachtliche kommerzielle Erfolge."Welche Kunden das seien, verrate Kress natürlich auch. "Die generativen KI-Produkte von ServiceNow leisteten im letzten Quartal den größten Beitrag zu ihrem jährlichen Netto-Neuvertragswert, den es je bei einer neuen Produktfamilie gab", so die Finanzchefin. Zudem sehe sie den Cloud-Software-Spezialisten als ein hervorragendes Beispiel, wie man generative KI richtig einbinde.Auch Snowflake, das sich auf Cloud-Software aus dem Bereich Cybersecurity und Compliance spezialisiert habe, sei von der NVIDIA-CFO lobend als eines der führenden KI- und Enterprise-Software-Player erwähnt worden. Ebenso wie SAP ( ISIN DE0007164600 WKN 716460 ) oder Adobe Alle genannten Software-Konzerne hätten daraufhin in den vergangen fünf Tagen zulegen können, nachdem sie in den zwei Wochen davor korrigiert hätten. Die Aktie von SAP habe sogar knapp sieben Prozent zugelegt, Adobe habe rund sechs Prozent gemacht und die Papiere von ServiceNow seien 3,3 Prozent nach oben geklettert.Nach dem von CEO Jensen Huang im vergangenen Jahr ausgerufenen "iPhone-Moment" für die KI, sehe CFO Colette Kress jetzt die "Welt am Wendepunkt in Richtung einer neuen Ära"."Der Aktionär" schließt sich der NVIDIA-Führung an und empfiehlt Anlegern weiterhin breit auf den KI-Trend zu setzen. Neben der hervorragenden Aktie von NVIDIA, wo in Sachen KI-Computing aktuell kein Weg vorbeiführt, bietet sich hierfür auch der KI-Index von "Der Aktionär" an, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: