Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

451,25 EUR -1,53% (22.11.2023, 19:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

488,8499 USD -2,12% (22.11.2023, 19:11)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen des US-Chipkonzerns NVIDIA am Dienstag nach Börsenschluss hätten sich einmal mehr sehen lassen können. Zahlreiche Analysten hätten die Ergebnisse des KI-Profiteurs gelobt, die DZ BANK habe sogar von "unglaublich guten Zahlen" gesprochen. Dennoch setze die Aktie am Mittwoch nach dem zu Wochenbeginn erreichten Rekordhoch rund 4 Prozent zurück.Das einzige Haar in der Suppe sei die Warnung von NVIDIA gewesen, dass das China-Geschäft wegen der Exportbeschränkungen erheblich zurückgehen dürfte. Dennoch würden die positiven Fakten überwiegen, zumal auch der Ausblick überzeugt habe. "Wieder einmal hat NVIDIA geliefert", habe etwa Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs gesagt. Er habe die gute Berechenbarkeit des Data-Center-Geschäfts gelobt.Ingo Wermann von der DZ BANK habe sogar von "unglaublich guten Zahlen und Prognose" gesprochen. Der Konzern spiele seine dominante Position bei KI-Chips aus und erziele extreme hohes Umsatzwachstum bei gleichzeitig spürbar besserer Ertragskraft. "Der sanktionsbedingte Erlösrückgang in China kann wegen der hohen Nachfrage aus anderen Regionen mehr als ausgeglichen werden", so der Experte.Bislang habe das Geschäft in China 20 bis 25 Prozent der Data-Center-Umsätze ausgemacht. Der Einbruch dort sei der einzige Grund, der "die Zahlen gestern von Perfektion getrennt hat", finde auch Jochen Stanzl von CMC Markets klare Worte. Nachlassende Umsätze seien laut Barclays-Analyst Blayne Curtis deshalb aber nicht zu erwarten. Er rechne damit, dass die Data-Center-Sparte bald mehr als 25 Milliarden Dollar pro Quartal umsetzen werde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link