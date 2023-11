unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nach Börsenschluss habe der US-Chipkonzern die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen präsentiert. Der KI-Profiteur habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen deutlich übertroffen.Im abgelaufenen dritten Quartal habe der Umsatz von NVIDIA bei 18,12 Mrd. USD gelegen, erwartet worden seien 16,18 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei mit 4,02 USD ebenfalls deutlich besser ausgefallen als die prognostizierten 3,37 USD. Gut gelaufen sei es dabei einmal mehr v.a. im Data-Center-Geschäft, das 14,5 Mrd. USD Umsatz beigesteuert habe - satte 279% mehr als im Vorjahr und deutlich mehr als erwartet. Aber auch im Gaming-Segment laufe es, der Umsatz habe 2,86 Mrd. USD betragen - 81% mehr als vor einem Jahr und ebenfalls mehr als gedacht.Weniger gut sei am Markt angekommen, dass NVIDIA im kommenden Quartal wegen der Exportbeschränkungen nach China und in andere Länder mit einem negativen Einfluss rechne. Die Verkäufe in diese Länder würden in Q4 deutlich zurückgehen, heiße es. Allerdings rechne der US-Konzern damit, dass dieser Rückgang durch starkes Wachstum in anderen Regionen mehr als kompensiert werde. Der Umsatz solle im vierten Quartal bei 20 Mrd. USD liegen plus oder minus 2%. Das sei deutlich mehr als die am Markt erwarteten 17,9 Mrd. USD. Die bereinigte Bruttomarge sehe NVIDIA bei 75 bis 76% - im dritten Quartal seien hier 75% zu Buche gestanden.NVIDIA bleibe auf Wachstumskurs und schlage einmal mehr mit Zahlen und Ausblick die Erwartungen. Dennoch reagiere die Aktie mit einem kleinen Minus. Allerdings habe es auch bereits am Montag ein neues Rekordhoch gegeben. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU