Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

469,95 EUR +8,47% (24.08.2023, 09:11)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

471,16 USD +3,17% (23.08.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Extrem stark: NVIDIA habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal (per 31. Juli) veröffentlicht. Diese und auch der Ausblick seien enorm gut angekommen. Beides habe die Prognosen übertroffen. Die Aktie habe nachbörslich 6,6 Prozent auf 502,10 Dollar gewonnen und notiere damit erstmals in der Geschichte über der 500-Dollar-Marke.Der KI-Boom lasse das Geschäft des Chipkonzerns explosiv wachsen. Chips und Software von NVIDIA kämen unter anderem auch beim Anlernen von KI-Programmen wie dem Chatbot ChatGPT zum Einsatz. Das Unternehmen habe den Umsatz im Jahresvergleich auf 13,5 Milliarden Dollar verdoppeln können. Erwartet worden seien hier im Vorfeld 11,2 Milliarden Dollar. Beim Nettogewinn sei NVIDIA sogar eine Vervielfachung gelungen. Dieser sei von 656 Millionen Dollar auf nun knapp 6,2 Milliarden Dollar gestiegen.NVIDIA-Chef Jensen Huang habe davon gesprochen, dass ein neues Computer-Zeitalter begonnen habe. "Auf der Welt sind Datenzentren im Wert von etwa einer Billion Dollar installiert, in der Cloud, in Unternehmen und anderswo. Diese Billionen Dollar an Zentren befinden sich im Übergang zu beschleunigtem Computing und generativer KI."Und auch der Ausblick sei überragend gewesen. Für das dritte Quartal rechne NVIDIA mit einem Umsatzanstieg auf rund 16 Milliarden Dollar. Das wäre in nur einem Jahresviertel so viel wie im gesamten Ende Januar 2021 abgeschlossenen Geschäftsjahr. Und auch darüber hinaus zeige sich NVIDIA zuversichtlich. Das Unternehmen habe erklärt, dass die Nachfrage auch im nächsten Jahr hoch bleiben werde und dass sich das Unternehmen höhere Kapazitäten gesichert habe, was es dem Unternehmen ermögliche, die Anzahl der verfügbaren Chips zum Verkauf in den kommenden Monaten zu erhöhen.Viele - auch "Der Aktionär" - hätten im Vorfeld bereits mit einer positiven Überraschung gerechnet. Die nun vorgelegten Zahlen sowie der Ausblick hätten aber noch einmal die Erwartungen übertroffen. Die Folge: Nachbörslich sei der Aktie der Sprung über die 500-Dollar-Marke und damit auf ein neues Allzeithoch gelungen. "Der Aktionär" habe die Aktie von NVIDIA im September vergangenen Jahres zum Kauf empfohlen. Mittlerweile liege das Papier mehr als 250 Prozent im Plus.Die Aussichten bleiben aber top, Anleger lassen hier die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link