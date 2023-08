NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

471,16 USD +3,17% (23.08.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Rosenblatt Securities:Hans Mosesmann, Analyst von Rosenblatt Securities, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) und steigert das Kursziel.Die "epischen Druck- und Führungszahlen des Unternehmens in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen sind einfach beispiellos und stehen erst am Anfang", so der Analyst. NVIDIA habe die Argumentation gemacht, dass mit Blick auf die installierte Basis von Rechenzentren von 1 Billion Dollar, der größte Teil davon auf beschleunigtes Computing von General Purpose Compute für generative künstliche Intelligenzmodelle verlagert werde. Edge AI, Automotive, Enterprise, Networking und Software "sind nur Soße", so der Analyst.Hans Mosesmann, Analyst von Rosenblatt Securities, stuft die NVIDIA-Aktie nach wie vor mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 800 auf 1.100 USD angehoben. (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:464,95 EUR +7,32% (24.08.2023, 15:24)