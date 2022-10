ISIN NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.10.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) charttechnisch unter die Lupe.Im Verlauf des vor rund einem Jahr etablierten Abwärtstrends teste die NVIDIA-Aktie derzeit den elementar wichtigen Haltebereich aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 128,47 USD), der Parallelen zum eingangs beschriebenen Baissetrend (akt. bei 121,77 USD) und diversen Tiefs seit Herbst 2020 bei rund 120 USD. Ein nachhaltiger Bruch dieser Schlüsselunterstützung würde dem Technologietitel den nächsten Nackenschlag versetzen. Für einen mahnenden Zeigefinger sorge in diesem Zusammenhang die jüngste Wochenkerze. Der zwischenzeitliche Erholungsversuch sei in sich zusammengebrochen, sodass letztlich ein negatives Kerzenmuster in Form eines klassischen "shooting stars" zu Buche stehe. Der markante Docht bestätige dabei exakt den Widerstandscharakter der o. g. langfristigen Glättung. Auch auf der Oberseite liefere die jüngste Wochenkerze eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich könnten Anleger bei einem Spurt über das jüngste Wochenhoch (136,56 USD) von einer Stabilisierung auf Basis der angeführten Kernunterstützung ausgehen. Doch ein solcher Befreiungsschlag sei aktuell eher Wunschdenken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:120,48 EUR +1,04% (12.10.2022, 08:34)NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:115,86 USD -0,72% (11.10.2022, 22:00)