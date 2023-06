Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

378,90 EUR -0,82% (28.06.2023, 17:23)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

415,50 USD -0,78% (28.06.2023, 17:09)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (28.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Kurserholung tags zuvor würden die US-Aktienmärkte am Mittwoch uneinheitlich notieren. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgegeben hätten, seien die Technologietitel an der NASDAQ überwiegend ins Plus gedreht. Für leichte Verunsicherung bei Halbleiteraktien sorge ein Zeitungsbericht.Der Dow Jones Industrial habe zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 33.819 Punkten notiert. Der marktbreite S&P 500 sei um 0,03 Prozent auf 4.380 Zähler gestiegen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,5 Prozent auf 15.025 Punkte gewonnen. Laut dem "Wall Street Journal" erwäge die US-Regierung, die Bestimmungen für die Ausfuhr von Computerchips nach China zu verschärfen. Dabei gehe es insbesondere um leistungsstarke Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), habe es unter Berufung auf Insider geheißen.Entsprechend negativ habe sich die Meldung auf die US-Halbleiteraktien ausgewirkt: NVIDIA hätten 0,9 Prozent eingebüßt, würden mit einem Plus von 183 Prozent im bisherigen Jahresverlauf aber immer noch die Gewinnerliste im NASDAQ 100 anführen. AMD seien um 0,1 Prozent gesunken, was für 2023 aber immer noch einen Wertzuwachs von 70 Prozent bedeute. Intel hätten mit einem Kursabschlag von 1,1 Prozent zu den schwächsten Dow-Werten gehört. QUALCOMM hätten 1,9 Prozent eingebüßt und Applied Materials seien um 1,1 Prozent gefallen. Apple - die Aktie markiere erneut ein Rekordhoch. Auch bei Tesla würden die Anleger zugreifen - die Aktie steige um 2,9 Prozent auf 257,50 Dollar. Im Markt gibt es Spekulationen über gute Geschäfte in China, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link