Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

225,50 EUR +0,53% (15.03.2023, 09:36)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

240,63 USD +4,78% (14.03.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (15.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Wieder in Richtung Jahreshoch? - ChartanalyseMit einem Plus von 4,8% zählte die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) gestern zu den gefragten Werten im NASDAQ 100-Tableau, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem neuen Jahreshoch vom Donnerstag bei 244,54 USD seien die NVIDIA-Papiere in eine Korrektur übergegangen und zum Wochenauftakt auf ein neues März-Tief gefallen. Die offene Kurslücke vom 23. Februar sei jedoch lediglich um 1,35 USD verkleinert worden, denn die Notierungen seien am Montag bereits bei 222,97 USD wieder nach oben gedreht. Am gestrigen Dienstag habe die Aktie schließlich 4,8% auf 240,63 USD zugelegt.Ausblick: Durch die gestrige Aufwärtsreaktion sei das Jahreshoch aus der Vorwoche nun wieder in unmittelbare Reichweite gerückt.Das Long-Szenario: Gelinge den Kursen der Sprung über 244,54 USD, könnte sich die 2023er Erholung (aktuell +64,7%) fortsetzen. Aus charttechnischer Sicht würde sich im Fall eines neuen 2023er Tops Potenzial bis zur 250er Marke eröffnen. Darüber dürfte dann die offene Kurslücke vom 6. April zwischen 253,00 USD und 259,31 USD angesteuert werden. Halte die Aufwärtsdynamik auch nach einem Gap-Close an, könnte die nächste Hürde am 2022er Februar-Top bei 269,25 USD festgemacht werden, bevor das März-Hoch aus dem Vorjahr bei 289,46 USD als markanter Widerstand zu nennen wäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: