Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (09.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.164% habe die NVIDIA-Aktie seit Jahresbeginn zugelegt - wäre jetzt Silvester, 2023 wäre das drittstärkste Jahr seit 2000. Nach der Kursexplosion infolge von Zahlen und Ausblick sei aktuell Ruhe angesagt - bei der Marktkapitalisierung sei NVIDIA wieder unter die Marke von 1 Bio. USD gefallen.Nach Einschätzung der Analysten sei NVIDIA auch nach der Kursexplosion immer noch unterbewertet. Das durchschnittliche Kursziel der von Bloomberg befragten Experten belaufe sich auf 452,53 USD - das entspreche einem Potenzial von 18%. 50 Analysten würden die Aktie zum Kauf empfehlen, acht würden "halten" sagen, nur ein einziger rate den Anlegern dazu, sich von ihren Papieren zu trennen.Die starken Zahlen und der famose Ausblick von NVIDIA seien mit das Beste gewesen, was die Börse in den vergangenen Quartalen von Unternehmensseite gesehen habe, die Rally sei daher absolut nachvollziehbar gewesen. Ebenso wie die Gewinnmitnahmen und die aktuelle Konsolidierung. "Der Aktionär" sehe es wie das Gros der Analysten: Bei NVIDIA gehe noch mehr, die starke Stellung bei KI (ca. 50% der NVIDIA-Erlöse würden auf KI zurückgehen) würden die Geschäfte weiter stark antreiben. Das Kursziel laute 520 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:361,85 EUR +1,23% (09.06.2023, 11:26)