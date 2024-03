Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

807,00 EUR +0,24% (15.03.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

878,365 USD -0,12% (15.03.2024, 21:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (18.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Das EU-Parlament habe am Mittwoch das erste KI-Gesetz der Welt beschlossen, welches den Umgang mit der neuen Technologie sicherer machen solle. Gleichzeitig sollten über EU-Förderprogramme Milliarden investiert werden. Kein Wunder, dass NVIDIOA das Thema "Souveräne KI" als einen der wichtigsten Nachfragetreiber für die Datacenter-Sparte benenne.Die "Souveräne KI" sei für den US-Chipkonzern ein wichtiger Nachfragetreiber abseits der KI- und Cloud-Unternehmen. Wie die lokale Infrastruktur aufgebaut werde dürfte daher auch auf der "GPU Technology Conference (GTC)" ein Thema sein. Anleger würden sich also schon einmal den 18. März im Kalender notieren, denn an diesem Tag werde NVIDA-CEO Jensen Huang seine GTC-Keynote präsentieren und könnte - wie in der Vergangenheit schon oft passiert - der Aktie einen kräftigen Kursschub verleihen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: