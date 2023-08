Hinweis auf Interessenkonflikte



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn dauere die Wahnsinns-Rally an, bei der sich die NVIDA-Aktie keine Pause gönne und ihren Wert beinahe verdreifacht habe. So etwas habe die Welt selten gesehen - dass müssten auch die Analysten von Morgan Stanley zugeben.Der raketenhafte Anstieg von NVIDIA sei ungewöhnlich und gehe mit einem unglaublichen Momentum vonstatten. Beispielsweise habe der RSI-Index in den vergangenen sieben Monaten nur einmal unter einem Wert von 50 gelegen - und zwar als sich die Aktie im April kurz seitwärts bewegt habe.Auch die Experten von Morgan Stanley hätten darauf hingewiesen, dass sich die Aktie aufgrund ihres hervorragenden Laufs nicht nur auf eine Blasenbildung im Bereich der Künstlichen-Intelligenz-Aktien hinweise, sondern diese auch in einem späten Stadium sein könnte. Hintergrund: Aufgrund der Größe und Bedeutung von NVIDIA im Bereich KI, werde die Aktie von Investoren als sogenannter Proxy benutzt."Die Performance der Aktie oder einer engen Gruppierung von KI-Aktien hat seit Jahresbeginn mehr als 200 Prozent zugelegt", würden die Analysten von Morgan Stanley schreiben. "Bei typischen 3-Jahres-Renditen in Blasenhochs von etwa 150 Prozent könnte man folglich argumentieren, dass diese Rallye die meisten anderen übertrifft."Sie hätten hinzugefügt, dass die Korrekturen während dieser Rally auch gedämpfter abgelaufen seien und damit auch die Standardabweichung bei den Renditen geringer ausfalle.NVIDIA bleibe einzigartig. Das gelte nicht nur für die Aktie, sondern auch für das Unternehmen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link