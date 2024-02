Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

658,00 EUR -3,32% (20.02.2024, 11:27)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

725,62 USD -0,13% (16.02.2024)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Diese Zeile im Wochenkalender habe sich jeder Börsianer, jeder Aktionär und jeder aufmerksame Beobachter fett angestrichen: Mittwoch, 21. Februar, 22:20 USA, NVIDIA Corporation, Q4-Zahlen. Weshalb liege auf der Hand: Bei der Vorlage gehe es nicht um Rechenschaft über Erfolg oder Misserfolg in den zurückliegenden etwa 90 Tagen. Es gehe um weit mehr. Entscheidend dabei: die Erwartungshaltung.NVIDIA sei immer für eine Überraschung gut. Und für Wachstum bekannt. In den zurückliegenden Quartalen sei es dem Team um Gründer und CEO Jen-Hsun Huang stets gelungen, die Erwartungen der Wall Street zu überbieten. Mal um "nur" neun Prozent, mal um 29 Prozent. Angesichts der zunehmenden Fokussierung auf die Tatsache, ob die Erwartungen übertroffen würden oder nicht, gerate das Wachstum beinahe aus den Augen. Dabei wachse NVIDIA rasant.Das Geschäftsvolumen bei NVIDIA habe sich innerhalb kürzester Zeit vervielfacht. Im dritten Quartal habe NVIDIA 18,12 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Ein Jahr zuvor seien es 5,93 Milliarden gewesen. Ursächlich dafür: Eine Explosion der Erlöse im Segment Data Center von 3,83 auf 14,51 Milliarden Dollar. Ein Plus von 279 Prozent. Das irre dabei: NVIDIA sei kein Startup. Jen-Hsun Huang habe die Firma bereits 1993 gegründet.Die jüngste Wachstumswelle rühre aus der starken Marktstellung NVIDIAs im Bereich Künstliche Intelligenz. Es sei die größte Welle, aber nicht die erste. Erst zu Beginn der 2020er Jahre hypten Produkte und Aktienkurs - damals getragen von der Bitcoin-Rally.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.