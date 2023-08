Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Unfassbar gute Zahlen von NVIDIA! Doch wer sorge für das 170%-Wachstum und kaufe die Lager des KI-Giganten leer? Der CEO gebe Antworten.Analysten hätten nach der Q2-Überraschung Monate lang Zeit gehabt, neu zu rechnen. Dennoch habe keiner damit gerechnet, dass NVIDIA noch viel mehr seiner KI-Chips verkaufe. Im anschließenden Analystencall habe der NVIDIA-Vorstand von "überwältigender Nachfrage" gesprochen. Um diese zu bewältigen, werde man im Laufe des Jahres jedes Quartal das Angebot erhöhen.NVIDIA habe nun gesagt, dass China-Internetplayer rund 20 bis 25% des Umsatzes ausmachen würden. Das Gros der Erlöse werde in den USA erzielt. Ein großer Fan von KI-Chips von NVIDIA sei z.B. Meta Platforms. Dank KI-Berechnungen und cleverer Verteilung des Contents auf der Plattform Instagram hätten sich die Umsätze um 24% erhöht.Auch Elon Musk überweise Geld an NVIDIA. Im Juli-Analystencall habe es ein regelrechtes Loblied von Musk auf den US-Chipokonzern und den "ausgezeichneten Job", den CEO Jensen Huang mache, gegeben. Tesla kaufe offenbar in großen Mengen NVIDIA-GPUs, sofern sie aufgrund der hohen Nachfrage lieferbar seien.Unternehmen würden auch über Cloud-Service-Anbieter wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud oder Oracle Cloud die Nvidia-GPUs virtuell nutzen.Alle KI-Experten und KI-Unternehmer mit denen "Der Aktionär" gesprochen habe, würden bestätigen, dass der Run auf NVIDIA-Produkte stark sei und nachhaltig sein dürfte. NVIDIA verkaufe seinen KI-Chip H100 für 25.000 bis 30.000 USD. Raymond James schätzet dabei die Herstellungskosten auf nur auf 3.320 USD. Das sei der Grund für die hohe Rentabilität des US-Konzerns, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.